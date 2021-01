IBCS dla Polski

US Army zakończyła prace badawczo-rozwojowe nowego systemu dowodzenia i kierowania walką o nazwie IBCS, a Pentagon dał zielone światło do uruchomienia wstępnej produkcji tej broni. To dobre wieści dla Polski, bo chodzi o uzbrojenie, które ma być stosowane w bateriach Patriot kupionych dla Sił Zbrojnych RP. Dwie baterie z IBCS powinny być przekazane Polsce w 2022 r.

IBCS, czyli Integrated Air and Missile Defense Battle Command System, to nowy system kierowania i dowodzenia obroną powietrzną. Został on opracowywany na zlecenie US Army przez koncern zbrojeniowy Northrop Grumman. IBCS daje możliwość zarządzania jednym systemem dowodzenia różnego typu zestawami przeciwlotniczymi i przeciwrakietowymi, które mają otrzymywać informacje o celach ze wszystkich dostępnych w danym rejonie radarów (z każdego rodzaju sił zbrojnych).

W praktyce ma to wyglądać tak, że dzięki IBCS dowódca, np. baterii przeciwlotniczych i przeciwrakietowych systemów Patriot (do których nowy system ma trafić w pierwszej kolejności), będzie mógł zniszczyć wykryty obiekt pociskami z podległych mu jednostek ogniowych albo innym, znajdującym się w pobliżu, typem broni, np. pociskami bardzo krótkiego zasięgu czy lufową artylerią przeciwlotniczą.

Prace nad IBCS ruszyły pięć lat temu i wszystko wskazuje na to, że toczą się zgodnie z planem. W połowie stycznia tego roku Departament Obrony USA formalnie zakończył fazę badawczo-rozwojową nad systemem i zgodził się na produkcję małoseryjną IBCS-a. Od wejścia systemu do służby w amerykańskiej armii dzielą go już tylko testy operacyjne (IO T&E, czyli Initial Operational Test and Evaluation). Ma je wykonać w tym roku 43 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej US Army. Jeśli testy wypadną pozytywnie, to w 2022 roku rozpocznie się wdrażanie systemu przez US Army.