Kolejne kontrakty na Wisłę

Amerykański koncern Raytheon zamówił w spółkach Polskiej Grupy Zbrojeniowej komponenty do przeciwlotniczych i przeciwrakietowych zestawów Patriot przeznaczonych dla Polski. OBR CTM z Gdyni ma dostarczyć kontenery do obsługi systemu, Zakłady Mechaniczne Tarnów – zespoły napędowe do wyrzutni, a Wojskowe Zakłady Elektroniczne – podzespoły systemu łączności, moduły DLTM.

Umowy dotyczące wyprodukowania komponentów do Patriotów, które kupiła Polska, zostały podpisane kilka dni temu. Porozumienia z amerykańskim koncernem Raytheon zawarły trzy spółki należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej z Gdyni będzie dostarczał kontenery do obsługi systemu. Wojskowe Zakłady Elektroniczne z Zielonki wyprodukują podzespoły systemu łączności – moduły DLTM(Data Link Terminal Module), a Zakłady Mechaniczne Tarnów – zespoły napędowe do wyrzutni.

Przedstawiciele amerykańskiego koncernu podkreślali, że kontrakty otwierają przed polskimi spółkami drzwi do światowego eksportu. – Spółki PGZ dołączają do globalnego łańcucha dostaw firmy Raytheon, zyskując możliwość ubiegania się o kontrakty na sprzedaż swoich produktów innym partnerom systemu Patriotna całym świecie – mówił Pete Bata, wiceprezes polskiego programu zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej w firmie Raytheon.