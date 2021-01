Żołnierze na froncie walk z COVID-19

Akcja ma związek z obowiązującymi obostrzeniami. Jedno z nich – zdalne nauczanie – ma potrwać do 17 stycznia (w klasach 1–3). Sanepid skierował na badanie nauczycieli, którzy mają w poniedziałek 18 stycznia wrócić do pracy w szkołach. Dzięki testom, ryzyko, iż w którejś z placówek powstanie ognisko COVID-19, zostanie zminimalizowane.

– Dziś w punktach zlokalizowanych m.in. w szkołach, żołnierze pobiorą materiał do badania na obecność koronawirusa od 13 tysięcy nauczycieli – poinformował Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Takie działania wojsko będzie prowadziło przez cały tydzień. Do piątku wymazy mają zostać pobrane od 78 tysięcy pracowników oświaty.

Pobieraniem wymazów zajmą się żołnierze, którzy podobne działania prowadzą od początku pandemii. Wszyscy są ratownikami, ukończyli także specjalistyczne kursy przygotowujące do pobierania wymazów. – Każdego dnia, na terenie całego kraju, pobieraniem próbek do badań na obecność koronawirusa, zajmuje się od 250 do 300 zespołów wymazowych – mówi płk Marek Pietrzak, rzecznik prasowy wojsk obrony terytorialnej. – To nie pierwszy raz, kiedy badamy określoną grupę zawodową. Latem sprawdzaliśmy czy nosicielami wirusa nie są pracownicy sezonowi, dziś zakończyliśmy także takie działania na wojskowych uczelniach wyższych – dodaje.

Przez ostatnie kilka dni w Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Wojsk Lądowych i Lotniczej Akademii Wojskowej żołnierze pobierali wymazy od podchorążych, którzy wracali na uczelnie po świątecznych urlopach. – To działanie profilaktyczne. Dzięki temu jesteśmy pewni, że podchorążowie są zdrowi i mogą wrócić do nauki – wyjaśnia Ewa Jankiewicz, rzecznik prasowy WAT. W sumie terytorialsi pobrali próbki od 4313 studentów, z czego 17 otrzymało pozytywny wynik badania.

Ale to nie wszystko. Żołnierze pobierają wymazy także w przyszpitalnych punktach pobrań, a także w punktach, które funkcjonują w formule drive-thru. Tylko wczoraj takie działania, w 203 przyszpitalnych punktach pobierania wymazów i w 7 mobilnych, prowadziły 242 zespoły wymazowe. Łącznie żołnierze pobrali 6430 próbek do badań.

Żołnierze zostali także skierowani do placówek ochrony zdrowia. W niedzielę 2626 żołnierzy wspierało personel 565 szpitali oraz 75 stacji sanitarno-epidemiologicznych. Wojskowi zaangażowali się również w prace przy budowie 11 szpitali tymczasowych. Nie zapomniali jednocześnie o tych, którzy pomocy potrzebują najbardziej, czyli o seniorach. Dlatego żołnierze udzieli pomocy pracownikom 16 Domów Opieki Społecznej, a także ponad 500 kombatantom. 834 żołnierzy wspólnie z policjantami kontrolowało także osoby przebywające w izolacji lub kwarantannie. W ciągu jednego dnia odwiedzili 19 346 adresów.

Jednak wkrótce przed żołnierzami kolejne zadania. Zostaną zaangażowani w realizację Narodowego Programu Szczepień. – 25 stycznia rozpocznie się szczepienie osób z tzw. pierwszej grupy, czyli tych, które przekroczyły 70. rok życia. Naszym zadaniem będzie m.in. ułatwienie tego procesu kombatantom, np. poprzez zorganizowanie im transportu – wyjaśnia Pietrzak. Dodaje, że taką potrzebę zgłosiło już ponad 500 osób.