Kursy oficerskie dla specjalistów

Dwa tygodnie na rejestrację pozostało tym, którzy chcą wziąć udział w trzymiesięcznym studium oficerskim w Akademii Wojsk Lądowych. To oferta dla cywili i podoficerów, którzy ukończyli specjalistyczne studia, np. medyczne czy prawnicze. W kursach mogą uczestniczyć łącznie 24 osoby. Będą się szkolić m.in. na wojskowych farmaceutów, ratowników medycznych i prokuratorów.







Limit przyjęć w 2021 roku na kursy oficerskie organizowane w czterech wojskowych akademiach minister obrony Mariusz Błaszczak określił w sierpniu 2020 roku. Przykładem tegorocznej oferty są trzymiesięczne kursy specjalistyczne w Akademii Wojsk Lądowych, przeznaczone dla osób chcących zostać oficerami w konkretnych specjalnościach. Uczelnia przygotowała w sumie 24 miejsca dla przyszłych: prokuratorów (10), farmaceutów (4), lekarzy (1), dentystów (1), weterynarzy (2), pielęgniarek (1), ratowników medycznych (3) i kapelanów wojskowych (2). Czas na elektroniczną rejestrację mija 22 stycznia.

O miejsce na kursie mogą się ubiegać osoby cywilne oraz podoficerowie z tytułem magistra. Wymogiem jest m.in. niekaralność oraz – w przypadku cywili – zdolność fizyczna i psychiczna do zawodowej służby wojskowej. Ale to nie wszystko. – Kursy trzymiesięczne są organizowane z myślą o kształceniu specjalistów. Wymagamy więc, aby kandydat był absolwentem określonego kierunku studiów. Na przykład osoby chcące zostać lekarzami wojskowymi, muszą mieć ukończone studia na wydziale lekarskim. Wszyscy kandydaci do służby w korpusie osobowym medycznym muszą legitymować się także prawem wykonywania zawodu – wyjaśnia por. Roksana Trawka, rzeczniczka prasowa AWL.

Egzaminy wstępne rozpoczną się 11 marca. Kandydaci najpierw przystąpią do pisemnego testu z języka angielskiego. W ramach sprawdzianu należy odpowiedzieć na 100 pytań, zarówno otwartych, jak i wielokrotnego wyboru. Za prawidłowe rozwiązanie testu można zdobyć maksymalnie 100 punktów, a warunkiem jego pozytywnego zaliczenia będzie uzyskanie co najmniej 60.