Szkolenie przyszłych pilotów będzie bezpieczniejsze

Symulator, który otrzymała Lotnicza Akademia Wojskowa, służy do przygotowania podchorążych i studentów cywilnych do wykonywania lotów bez widoczności horyzontu, czyli według wskazań przyrządów nawigacyjnych. Przyszli piloci przećwiczą w nim różnego rodzaju misje powietrzne podczas zachmurzenia, silnego deszczu i wiatru oraz w sytuacji, gdy dojdzie do awarii silnika lub turbulencji.

ALSIM AL4X-5 – najnowszy nabytek Lotniczej Akademii Wojskowej – to symulator lotu lekkich samolotów jednosilnikowych Diamond DA-40 i dwusilnikowych DA-42. Urządzenie wyprodukowane przez francuską spółkę ALSIM pozwoli na szkolenie przyszłych pilotów samolotów odrzutowych i transportowych.

Symulator ma dwa moduły, co oznacza, że mogą się na nim szkolić piloci jednosilnikowego Diamonda DA-40, a po przekonfigurowaniu kokpitu (co zajmuje zaledwie 10 minut) także piloci dwusilnikowego DA-42. – Symulator AL4X-5 przede wszystkim przygotuje studentów do lotów IFR, czyli bez widoczności horyzontu, np. w chmurach lub ponad nimi. W takiej sytuacji pilot polega na wskazaniach przyrządów nawigacyjnych – wyjaśnia Przemysław Górecki, szef instruktorów szkolenia teoretycznego LAW-u. – Oczywiście symulator nigdy nie odzwierciedli rzeczywistego lotu, ale przynajmniej zaznajomi uczniów ze specyfiką lotu bez widoczności horyzontu. To nie jest proste zadanie, bo bez naturalnego punktu odniesienia, jakim jest horyzont, nasz błędnik szaleje i możemy stracić orientację przestrzenną, co finalnie może doprowadzić nawet do katastrofy – przyznaje Górecki.