Na rozgrzewkę – zapasy

Po typowej dla zapaśników rozgrzewce wicemistrz olimpijski wyjaśnił, co to jest tak zwana klamra. Ten podstawowy chwyt stosowany w zapasach zademonstrowali zaproszeni zawodnicy. Andrzej Supron w przystępny sposób objaśnił także, za jakie akcje sędziowie przyznają zapaśnikom punkty. Bernatek i Pacurkowski postarali się jak najlepiej zademonstrować te akcje, pokazali m.in. rzuty przez biodro z pozycji stojącej i zapaśnicze „wózki”.

Andrzej Supron to wicemistrz olimpijski z 1980 roku, trzynastokrotny mistrz Polski w zapasach oraz mistrz świata i podwójny mistrz Starego Kontynentu… Jako prowadzący pierwszy odcinek „Wojskowych ferii online – Ćwicz z nami!” mógł nieco rozczarować widzów, którzy spodziewali się zobaczyć na macie sztuczki, jakimi zaskakiwał przed laty rywali. Były mistrz, a obecnie prezes Polskiego Związku Zapaśniczego, wystąpił w roli popularyzatora swojej ukochanej dyscypliny, a ćwiczenia, które polecał oraz akcje przynoszące punkty w zapasach w stylu klasycznym, demonstrowali szer. Mateusz Bernatek i Roman Pacurkowski. Obaj największe sukcesy w karierze odnieśli w kategorii do 66 kg w 2017 roku. Bernatek został w paryskiej hali Bercy wicemistrzem świata, Pacurkowski zaś w węgierskim Szombathely – młodzieżowym mistrzem Europy.

Bez obaw, zapasy są jedną z najbardziej bezpiecznych dyscyplin sportu – przekonywał Andrzej Supron ćwiczących po drugiej stronie ekranu. Pod okiem wicemistrza olimpijskiego odbył się dziś pierwszy trening z cyklu „Wojskowe ferie online – Ćwicz z nami!”. Akcja zorganizowana przez wojsko ma nakłonić uczniów do dbania o kondycję. Do wspólnych treningów w sieci zapraszają więc gwiazdy sportu.

REKLAMA

– Zapasy są jedną z najbardziej bezpiecznych dyscyplin sportu – przekonywał Andrzej Supron. Uspokajał uczniów oglądających efektowne rzuty, że zapaśnicy doskonale wiedzą, jak „umiejętnie” padać na matę. Przy okazji treningu wicemistrz olimpijski podkreślił, jak ważne, zwłaszcza dla sportowca, jest odpowiednie odżywianie. Przypomniał, że szczególnie w dobie pandemii warto jeść warzywa zawierające dużo witaminy C. I oczywiście, zachęcał wszystkich do aktywności fizycznej. – Ruch jest zbawienny. Musimy zadbać o to, aby wyciągnąć dzieci z wirtualnego świata. Ruszajmy się, a wtedy będziemy się lepiej czuć! – podkreślił.

W ramach dwutygodniowej akcji „Wojskowe ferie online – Ćwicz z nami!” zapasy i sporty walki promować będzie jeszcze troje medalistów igrzysk olimpijskich. 12 stycznia półgodzinny trening online poprowadzi st. chor. sztab. rez. Józef Tracz, trzykrotny medalista olimpijski: srebrny (Barcelona 1992) i brązowy (Seul 1988, Atlanta 1996), a 13 stycznia – kpr. rez. Damian Janikowski, brązowy medalista (Londyn 2012), oraz st. szer. Agnieszka Wieszczek-Kordus, brązowa medalistka (Pekin 2008). Z Józefem Traczem ćwiczyć będą st. szer. Michał Tracz, dwukrotny medalista wojskowych mistrzostw świata, oraz st. szer. Dawid Klimek, dwukrotny mistrz Europy kadetów.



Film: MON

Natomiast jutro o godzinie 10.00 (wszystkie zajęcia rozpoczynają się o tej porze) drugi trening w ramach akcji poprowadzą: st. szer. Marika Popowicz, dwukrotna brązowa medalistka mistrzostw Europy w biegu sztafetowym 4x100 m (z 2010 i 2012 roku), oraz st. sierż. rez. Sebastian Chmara, dwukrotny halowy mistrz świata w lekkoatletycznym siedmioboju (z 1998 i 1999 roku). Lekkoatletyczny duet związany z Cywilno-Wojskowym Związkiem Sportowym Zawisza Bydgoszcz podpowie Wam, jak zadbać o formę fizyczną, by wzmacniać w ten sposób ogólną kondycję i odporność. Zapraszamy do wspólnych ćwiczeń, wystarczy zajrzeć na profil facebookowy sportowca!

Organizatorami akcji jest Ministerstwo Obrony Narodowej we współpracy z Oddziałem Wychowania Fizycznego i Sportu Dowództwa Generalnego RSZ.