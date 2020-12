Ćwicz, trenuj, czytaj

Najwięcej się nauczysz, czytając książki i poznając sytuacje, przez które przeszli inni ludzie – powiedział kiedyś generał James Mattis, emerytowany marines i polityk, uczestnik trzech wojen w Zatoce Perskiej, w Iraku i Afganistanie. Dzięki książkom – podkreślał Amerykanin – możesz się nauczyć, jak podejść przeciwnika. Podzielam zdanie generała Mattisa i zachęcam do czytania książek. Także tych, które w swojej ofercie ma Wojskowy Instytut Wydawniczy.

James Mattis to legendarny generał amerykański, który ponad 40 lat spędził na służbie w piechocie morskiej, później zaś pełnił funkcję sekretarza obrony w administracji Donalda Trumpa. Zdobył powszechny szacunek i uznanie zarówno wśród podwładnych, jak i polityków, ludzi, z którymi przyszło mu obcować w czasie misji sekretarza obrony. Jako dowódca marines był człowiekiem charyzmatycznym, wyrazistym i skutecznym, słynął z nieszablonowego sposobu myślenia i oryginalnego podejścia do kwestii dowodzenia. Wyróżniał się tym, że był ogromnym entuzjastą czytania. Zgromadził w domu pokaźną liczbę książek – stworzył bibliotekę, która obejmuje m.in. dzieła dotyczące historii wojskowości oraz dziejów świata. Wieść niesie, że osobiście sporządzał swoim marines listy lektur, które jego podwładni byli zobowiązani poznać.

Gdy w październiku 2016 r. jeden z marines zapytał Mattisa, w jaki sposób może rozwijać swoje talenty przywódcze, Mattis odpowiedział: „Każdego dnia musisz być lepszy. Jeśli któregoś dnia awansujesz i obejmiesz dowodzenie nad innymi marines, ludzie będą oczekiwać, że będziesz najsprawniejszy fizycznie, najbystrzejszy psychicznie i duchowo. I że przez cały czas utrzymasz te cechy ciała, ducha i umysłu. Najwięcej się nauczysz, czytając książki i poznając sytuacje, przez które przeszli inni ludzie. Nie mam pojęcia, ile razy patrzyłem na pole bitwy albo uczestniczyłem w walce, ale zawsze w ciągu kilku minut wiedziałem, jak podejść przeciwnika. Wiedziałem, co się stanie, bo dużo czytałem. Wiedziałem, co zrobię, bo podczas lektury poznawałem podobne sytuacje. Wiedziałem, jak sobie z nimi poradzono i jak zakończyła się cała sytuacja: czy był to sukces, czy porażka. I tak długo, jak będziesz robił to samo z myślą, że ktoś po drugiej stronie cię obserwuje, mając nadzieję, że nie jesteś górą, że nie czytasz, nie ćwiczysz, że nie jesteś silny duchowo, wtedy pomyślą, że cię dostali”.