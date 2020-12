Wsparcie dla Jaśmina

Trwa proces wyposażania Wojska Polskiego w najnowszą wersję sieciocentrycznego systemu dowodzenia HMS C3IS Jaśmin. Jest on instalowany we wszystkich jednostkach wojsk lądowych, a instruktorzy systemu, administratorzy i operatorzy przechodzą szkolenie pod okiem specjalistów TELDAT-u – producenta Jaśmina.

Wojsko Polskie używa zautomatyzowanego systemu zarządzania walką HMS C3IS Jaśmin do dowodzenia pułkami, brygadami i dywizjami. Dostarcza sztabowcom za jego pomocą nie tylko rozkazy, lecz także dane wywiadowcze czy logistyczne, m.in. o: pozycjach podległych im poddziałów, kierunku ich ruchu, zaopatrzeniu w wodę i amunicję.

Obecnie jednostki wojsk lądowych – od batalionów do dywizji – otrzymują nowszą wersję systemu opracowanego przez polską spółkę TELDAT. Będzie on zaktualizowany do najnowszych, natowskich standardów interoperacyjności, umożliwiających budowanie sojuszniczych sieci wsparcia dowodzenia i działania wojsk. Zostaną w nim wprowadzone także modyfikacje na podstawie wniosków i doświadczeń zebranych przez Siły Zbrojne RP podczas dwóch ostatnich lat użytkowania systemu.