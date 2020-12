Nowa szkoła, nowi specjaliści logistyki

Szkoła Podoficerska Logistyki została otwarta w październiku tego roku. Jej zadaniem jest m.in. kształcenie przyszłych kaprali oraz szkolenie podoficerów na potrzeby największego w Siłach Zbrojnych RP korpusu osobowego. Dzięki powołaniu nowej placówki niemal całe szkolenie personelu logistycznego może się odbywać w jednym miejscu, wyposażonym w odpowiednią bazę (do tej pory kandydaci na podoficerów logistyki byli kierowani do jednej ze szkół podoficerskich, np. wojsk lądowych, a specjalistyczną część kursu odbywali w Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu).

– Gratuluję wam. Zdaliście trudny egzamin, podczas którego musieliście wykazać się zaangażowaniem, wiedzą i profesjonalizmem – mówił płk Andrzej Dyk, komendant Centrum Szkolenia Logistyki, któremu podlega SPL.

Wykładowcy szkoły podkreślają, że pierwszy kurs był wymagający nie tylko dlatego, że żołnierze przecierają szlaki, lecz także z powodu zmian w nauczaniu, jakie wymusiła pandemia koronawirusa. Szeregowi uczyli się w systemie hybrydowym, czyli część zajęć odbywała się w ramach e-learningu, a cześć stacjonarnie.

Jak wypadły egzaminy żołnierzy szkolonych hybrydowo? – Generalnie dobrze. Oczywiście zdarzały się przypadki, że słuchacz z egzaminu przeprowadzanego online dostał ocenę bardzo dobrą, a na sprawdzianie w Centrum Szkolenia Logistyki – niedostateczną, ale to były wyjątki. Zdecydowana większość żołnierzy uzyskiwała bardzo podobne oceny na jednym i drugim egzaminie – zaznacza płk Andrzej Dyk.

Komendant Centrum Szkolenia Logistyki podczas apelu z okazji zakończenia kursu podkreślał także ogromny wysiłek, jaki musiała włożyć kadra Centrum i Szkoły w przygotowanie pierwszego kursu podoficerskiego. Według wcześniejszych planów SPL miała rozpocząć działalność w styczniu 2021 roku, ale decyzją szefa Sztabu Generalnego WP, ze względu na duże potrzeby kadrowe sił zbrojnych, o trzy miesiące przyspieszono termin jej otwarcia.

– Za wami ciężki czas długich przygotowań do uruchomienia nowej szkoły w siłach zbrojnych. Był to dla was wymagający egzamin, który zdaliście. Z dumą wam gratuluję, a jednocześnie pragnę podziękować za osiągane sukcesy, które są podwaliną do dalszego działania szkoły – mówił płk Dyk do wykładowców i pracowników szkoły.

Szkoła Podoficerska Logistyki w miejscowości Grupa koło Grudziądza to najmłodsza placówka oświatowa w Siłach Zbrojnych RP. Działa w ramach Centrum Szkolenia Logistyki. Do jej zadań należy kształcenie specjalistyczne podoficerów logistyki przed awansem na kolejny stopień lub objęciem nowego stanowiska służbowego. Jednak najważniejszym zadaniem SPL-u jest szkolenie podoficerskie szeregowych zawodowych i szeregowych elewów.