Ferie w mundurze

Wojska obrony terytorialnej po raz trzeci organizują szkolenia podstawowe w trakcie ferii zimowych. To oferta przede wszystkim dla uczniów i nauczycieli, którzy międzysemestralną przerwę w nauce chcą wykorzystać na szkolenie wojskowe. W ubiegłym roku w ramach programu „Ferie z WOT” mundur włożyło kilkuset ochotników.

– Na początku 2021 roku, podobnie jak w poprzednich latach, wojska obrony terytorialnej wychodzą z propozycją szkoleń podstawowych dopasowanych do terminu ferii zimowych – mówi płk Marek Pietrzak, rzecznik Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. W tym roku ze względu na pandemię rząd ustanowił jeden termin ferii dla całego kraju. Międzysemestralna przerwa będzie trwała od 4 do 17 stycznia. – Aby skorzystać z tej oferty, należy się spieszyć i już teraz złożyć wniosek o dołączenie do naszej formacji – dodaje rzecznik DWOT.

Program „Ferie z WOT” został przygotowany z myślą przede wszystkim o pełnoletnich uczniach szkół średnich, studentach oraz nauczycielach. – Służba w WOT cieszy się dużym zainteresowaniem wśród ludzi młodych, bo co trzeci żołnierz ma mniej niż 25 lat. Zdecydowaliśmy się na kontynuowanie „Ferii z WOT”, by uczniowie i studenci mogli wykorzystać zimową przerwę w nauce na szkolenie podstawowe – mówi płk Pietrzak. Oficer wyjaśnia, że w ubiegłym roku z programu skorzystało kilkuset ochotników, z czego połowa to właśnie uczniowie.