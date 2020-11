Zakłady z Zegrza w łańcuchu dostawców Wisły

Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 dołączyły do grona firm, które dostarczą komponenty do kupionych przez Polskę dwóch baterii systemu przeciwlotniczego i przeciwrakietowego Patriot. Umowa zawarta z Raytheon Missiles & Defense przewiduje, że zakłady z Zegrza m.in. wyposażą kontenery do obsługi technicznej systemu rakietowego Wisła.

Raytheon Missiles & Defense to producent systemu przeciwlotniczego i przeciwrakietowego Patriot, który w Siłach Zbrojnych RP nosi kryptonim „Wisła”. Kilka dni temu amerykański koncern podpisał umowę z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 1. Spółka należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej ma wyposażyć kontenery do obsługi technicznej amerykańskiego systemu rakietowego. Tym samym WZŁ nr 1 stały się dziewiątą krajową firmą, która będzie dostarczać komponenty do zestawów Patriot.

Warto zauważyć, że kontenery technicznie będą chyba najbardziej polską częścią Wisły. Zaprojektują je bowiem specjaliści z gdyńskiej spółki OBR CTM (należącej do PGZ), a zbudują inżynierowie z Agregaty Pex Pool Plus. Natomiast przyczepy, na których kontenery będą przewożone, wyprodukuje firma Demarko z Bytomia.