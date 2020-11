Walka z COVID-19 trwa

Pomagają medykom w szpitalach, pobierają wymazy do badań w kierunku COVID-19, wspierają budowę szpitali tymczasowych, transportują do placówek medycznych środki ochrony indywidualnej oraz butle z tlenem. Nie maleje liczba żołnierzy zaangażowanych w walkę z pandemią COVID-19. Wojskowi, którzy przeszli zakażenie koronawirusem, oddają osocze.

W działania te na terenie całego kraju jest zaangażowanych prawie 6,5 tys. żołnierzy wojsk operacyjnych i terytorialnych. Materiał do badań w kierunku COVID-19 pobierają w punktach przy 303 szpitalach oraz w 13 punktach Test&Go, m.in. w Szczecinie, Olsztynie, Radomiu, Chojnicach, Toruniu i Poznaniu. Żołnierze działają w 280 zespołach wymazowych. Tylko wczoraj pobrali ponad 12 tys. wymazów.

– Wspieramy 726 szpitali, gdzie działa ponad 2700 żołnierzy. Wspierają oni medyków we wstępnej segregacji pacjentów, mierzą temperaturę i pomagają w pracach administracyjno-biurowych – mówi płk Marek Pietrzak, rzecznik DWOT. Żołnierze tego rodzaju sił zbrojnych są obecni także w ponad 300 szpitalach zakaźnych, gdzie aktualizują elektroniczny system ewidencji medycznej.

Żołnierze pomagają również przy budowie szpitali tymczasowych w Lublinie, Płocku, Warszawie, Sopocie, Łodzi, Katowicach, Opolu i we Wrocławiu. Wspierają mieszkańców domów pomocy społecznej, monitorują osoby przebywające na kwarantannie. Są także obecni w 154 stacjach sanepidu, gdzie odciążają pracowników od prac biurowych.

– Od początku miesiąca nasi żołnierze dystrybuują środki ochrony indywidualnej. Dostarczamy materiały do niemal dwustu miejsc, do instytucji administracji publicznej i placówek medycznych na terenie województwa podkarpackiego – mówi kpt. Witold Sura, rzecznik prasowy 3 Podkarpackiej Brygady OT. – Dostarczyliśmy już 200 l płynów dezynfekcyjnych, 2 mln maseczek, fartuchów medycznych, kombinezonów i jednorazowych rękawiczek – dodaje rzecznik. To nie wszystko. Terytorialsi z Podkarpacia od niemal trzech tygodni dostarczają próbki do badań z terenu całego województwa do siedziby sanepidu w Rzeszowie. Każdego dnia rano żołnierze z pięciu batalionów 3 BOT zbierają próbki do badań z 27 szpitali i przewożą je do Rzeszowa.

Jak informuje Dowództwo WOT, terytorialsi w najbliższym czasie jeszcze bardziej zaangażują się w pomoc centrom krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Żołnierze WOT będą wspierać logistycznie regionalne placówki na przykład w preselekcji potencjalnych dawców oraz udzielać się w infolinii. Będą także pomagać w transporcie krwi.

W ramach antycovidowej akcji coraz więcej żołnierzy oddaje krew. Mundurowi odpowiadają na apel ministra obrony narodowej, który zwrócił się do tych, którzy przeszli koronawirusa, by dzielili się osoczem. W ramach akcji MON „Pokonałeś koronawirusa – oddaj osocze” w Kielcach zgłosili się chętni. – Kilku naszych żołnierzy, którzy przeszli chorobę, oddało dziś osocze w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, a kilkunastu innych krew. Mam nadzieję, że swoim przykładem zachęcimy innych żołnierzy i osoby cywilne, by dzieliły się cennym lekiem. Zależy nam na tym, by dawców osocza przybywało – podkreśla st. szer. Daniel Woś, rzecznik prasowy 10 ŚBOT. Żołnierz deklaruje, że już niedługo sam zostanie dawcą. – Jak tylko minie wymagany czas od zachorowania, zgłoszę się do RCKiK – dodaje.