Ramię w ramię w walce z COVID-19

Tylko wczoraj żołnierze wojsk operacyjnych i obrony terytorialnej pobrali trzynaście i pół tysiąca wymazów od potencjalnych nosicieli koronawirusa. Nie jest to jednak jedyne zadanie, jakie realizują podczas walki z pandemią COVID-19 – wspierają także policjantów, medyków, opiekują się seniorami oraz pomagają przy budowie i utrzymaniu szpitali tymczasowych.

– 625 wspieranych szpitali, 250 punktów do pobierania próbek do badań na obecność koronawirusa, 265 aktywnych zespołów wymazowych, prawie 25 DPS-ów, w których pomagają żołnierze. To skala zaangażowania Wojska Polskiego w działania mające na celu przeciwdziałanie epidemii – poinformował dziś Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. W te zadania było wczoraj zaangażowanych ponad pięć tysięcy siedmiuset żołnierzy z jednostek znajdujących się w strukturach Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Inspektoratu Wsparcia, a także wojsk obrony terytorialnej.

– Żołnierze z 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej między innymi wspierają szpitale powiatowe w Giżycku, Piszu oraz Mrągowie, wspólnie z policją monitorują przestrzeganie kwarantanny, prowadzą także dezynfekcję pomieszczeń – mówi kpt. Martyna Kupis, oficer prasowy jednostki. Natomiast 10 Brygada Logistyczna skierowała do Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego czterech ratowników i dwie karetki. – Żołnierze transportują również środki ochrony osobistej z Agencji Rezerw Materiałowych do placówek medycznych oraz pomagają przy budowie szpitali tymczasowych, m.in. rozładowując sprzęt, dostarczają także kontenery do placówek, które powstają we Wrocławiu i na terenie 1 Bazy Lotnictwa Transportowego w Warszawie – informuje kpt. Piotr Płuciennik, rzecznik 10 BLog.