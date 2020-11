Wolontariusze z „Paczki dla Bohatera” znów w akcji

– Świąteczne paczki , które przygotowujemy, nie zaspokoją oczywiście wszystkich potrzeb naszych podopiecznych, ale na pewno sprawią im wiele radości. To taki nasz mały pretekst do wywołania uśmiechu na ich twarzach, a także forma podziękowania za to, co kiedyś zrobili dla ojczyzny. Mimo upływu wielu lat pamiętamy o tym i jesteśmy im za to wdzięczni – mówi mł. chor. Tomasz Sawicki , pomysłodawca akcji i prezes Stowarzyszenia.

Ambitny plan wolontariuszy Stowarzyszenia „Paczka dla Bohatera” – chcą wręczyć świąteczne paczki aż dwóm tysiącom kombatantów walk o niepodległość. By było to jednak możliwe, konieczne jest nasze wsparcie. Można pomóc, przekazując datki pieniężne, środki czystości czy żywność z długim terminem ważności lub biorąc udział w aukcjach internetowych.

Wolontariusze Stowarzyszenia chcieliby w tym roku obdarować dwa tysiące osób. By było to jednak możliwe, konieczne jest wsparcie inicjatywy. A pomóc może każdy. Wystarczy przelać dowolną kwotę na konto bankowe akcji lub zrobić zakupy na internetowym bazarku Stowarzyszenia. Można też kupić produkty dla kombatantów, następnie przekazać je wolontariuszom. Stowarzyszenie prosi przede wszystkim o artykuły spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia, takie jak: kawa, herbata, słodycze, owoce i warzywa w puszce, konfitury, konserwy, płatki śniadaniowe, cukier, olej, syropy, witaminy, kasze, bakalie, soki, makarony, sery. Mogą być także środki chemiczne: kremy, szampony, płyny do kąpieli, płyny i proszki do prania, żele pod prysznic, pasty do zębów, środki czystości, jak również koce, prześcieradła czy ręczniki. Wszystkie produkty można przekazywać do punktów zbiórek, które znajdują się na terenie całego kraju, a także w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Brukseli i Holandii. Jednak ze względu na pandemię koronawirusa należy się wcześniej skontaktować z koordynatorem akcji w danym regionie. Produkty można także wysłać za pośrednictwem poczty.

Specjalną prośbę Stowarzyszenie kieruje do najmłodszych. Chodzi o przygotowanie świątecznych kartek z życzeniami, które trafią do weteranów. – Takie małe dzieła zawsze bardzo cieszą kombatantów – zauważa Sawicki.

Dystrybucja upominków odbywa się zazwyczaj tuż przed świętami. – Jednak – jak mówi Tomasz Sawicki – w tym roku akcja rozpocznie się prawdopodobnie wcześniej. Zależy nam bowiem na tym, aby dotrzeć do jak największej liczby osób, a grono wolontariuszy jest ograniczone. Zaznacza, że podczas wizyty u kombatantów wszyscy będą przestrzegać zasad bezpieczeństwa, jakie obowiązują podczas pandemii. – Zawsze ważnym elementem naszych działań była rozmowa z podopiecznymi. Często witali nas ciastem, zapraszali na herbatę. W tym roku z wielkim żalem musimy z tego zrezygnować, nie będziemy wchodzić do domów podopiecznych, bo nie możemy ich narażać. Ich zdrowie jest dla nas najważniejsze – zapewnia.

Sawicki wyjaśnia, że wszystkie zebrane środki trafią do kombatantów. Podkreśla także, że osoby zaangażowane w pomoc działają na zasadzie wolontariatu. Nikt nie pobiera wynagrodzenia. – Serdecznie zachęcam do przyłączenia się do naszej akcji. Kiedyś oni walczyli dla nas, dziś my zawalczmy dla nich – apeluje.

Wszelkie informacje dotyczące sposobów wsparcia kombatantów oraz przebiegu akcji można znaleźć na Facebooku.