Wyższy stopień na 11 listopada

W Święto Niepodległości ponad 4200 szeregowych, podoficerów i oficerów młodszych będzie mogło otrzymać mianowanie na wyższy stopień w ramach tego samego stanowiska. Warunkami awansu będą m.in. odpowiedni staż służby na stanowisku i piątka z opiniowania. Tak zakłada decyzja MON-u w sprawie limitu awansowego. W sierpniu na podobnych zasadach zostało mianowanych 4570 żołnierzy.

Decyzja MON-u w sprawie limitu awansowego jest wydawana corocznie. Dotyczy jednak wyłącznie tych żołnierzy, którzy bez zmiany stanowiska mogą awansować na wyższy stopień. To oficerowie młodsi (od podporucznika do kapitana) oraz szeregowi, których stanowiska są przypisane do dwóch stopni etatowych, a także podoficerowie, którzy na jednym stanowisku mogą służyć w trzech stopniach (wśród podoficerów młodszych: kapral, starszy kapral i plutonowy; podoficerów: sierżant, starszy sierżant i młodszy chorąży; podoficerów starszych: chorąży, starszy chorąży i starszy chorąży sztabowy).

Do 2015 roku MON konkretnie określało liczbę możliwych awansów w tych korpusach. Rok później limity zostały zniesione, co w praktyce oznacza, że wszyscy żołnierze mogą otrzymać awans, po spełnieniu wymogów ustawowych. To m.in. piątka z ostatniego opiniowania służbowego oraz określony przepisami staż służby. By otrzymać wyższy stopień, oficerowie i podoficerowie muszą mieć za sobą co najmniej trzy lata służby na stanowisku, a szeregowi – pięć. W wyjątkowych sytuacjach uwzględniających potrzeby Sił Zbrojnych możliwe są także awanse oficerów i podoficerów, którzy na danym stanowisku służą co najmniej dwa lata, oraz szeregowych z trzyletnim stażem na stanowisku. Wtedy jednak warunkiem koniecznym jest ocena wzorowa z ostatniej opinii służbowej.