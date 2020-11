Wojsko ma coraz więcej zadań w walce z pandemią

Żołnierze, którzy przeszli zakażenie COVID-19 i są już w pełni zdrowi, zgłaszają się do stacji krwiodawstwa w całej Polsce, by oddać osocze. Dziś wśród nich był gen. dyw. Jarosław Gromadziński, dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej. Coraz więcej wojskowych przechodzi też specjalistyczne szkolenia, by móc pomagać w walce z pandemią koronawirusa.

Tylko w ostatni weekend żołnierze wojsk operacyjnych i obrony terytorialnej wspierali personel i pacjentów 397 szpitali i placówek medycznych, 22 domów opieki społecznej, a także pracowników 93 stacji sanitarno-epidemiologicznych. 238 zespołów wymazowych pobrało ponad 10 tys. próbek od osób, które mogą być nosicielami koronawirusa. Cały czas kilkuset żandarmów wspiera policję podczas kontrolowania osób przebywających na kwarantannie.

W poniedziałek do takich działań zostali skierowani kolejni wojskowi. Oprócz zadań, jakie realizowali do tej pory, rozpoczęli także prace administracyjne w szpitalach, gdzie zajmują się m.in. obsługą elektronicznych systemów ewidencji. To konsekwencja rozporządzenia ministra zdrowia z 4 listopada, które obliguje placówki do raportowania nie rzadziej niż co trzy godziny o aktualnej liczbie pacjentów covidowych przebywających w szpitalach. – Bardzo nam zależy na zaufaniu podmiotów, które wspieramy. Budowaliśmy je przez ostatnie miesiące wspierając setki szpitali w całej Polsce. Wszystkie działania były prowadzone na wniosek dyrektorów tych placówek – zaznacza płk Marek Pietrzak, rzecznik WOT-u. Oficer zastrzega, że tak samo dzieje się teraz. – Skontaktowaliśmy się z przedstawicielami ponad 400 szpitali i zapytaliśmy, czy potrzebują naszej pomocy. Do tej pory otrzymaliśmy 327 pozytywnych odpowiedzi i na tej podstawie skierowaliśmy żołnierzy do działania. Natomiast 11 dyrektorów placówek poinformowało, że wsparcie w tym zakresie nie jest konieczne, zatem żołnierze, którzy mieli się tym zajmować, zostali skierowani do innych działań – mówi rzecznik WOT-u. Dodaje także, że wojsko zajmuje się wprowadzaniem danych do raportów przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.