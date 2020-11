Żelazne Konie jadą do Europy

60 czołgów Abrams, 20 haubic Paladin, 120 bojowych wozów Bradley – to tylko część wyposażenia, którym będą dysponować żołnierze 1 Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej z Fort Hood w Teksasie. Pomimo pandemii właśnie wyruszyli do Europy, by zastąpić kolegów biorących udział w misji „Atlantic Resolve”.

– Misja ma pomóc w zachowaniu pokoju, a jednocześnie pokazać, że nasze wojska są zdolne do prowadzenia działań w każdym zakątku świata. Udział w niej to dla nas wielki zaszczyt. Nie możemy się już doczekać wspólnych ćwiczeń z naszymi sojusznikami, bo to najlepszy sposób na wzmacnianie interoperacyjności – podkreśla płk Michael Schoenfeldt, dowódca 1 Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej, która wchodzi w skład 1 Dywizji Kawalerii z Fort Hood w Teksasie. Żołnierze Iron Horse Brigade wkrótce zameldują się w Europie, gdzie rozpoczną działania w ramach misji „Atlantic Resolve”. Żelazne Konie wejdą w skład siódmej rotacji wojsk pancernych US Army.

Jak podaje amerykańskie dowództwo w Europie, sami żołnierze trasę pomiędzy kontynentami pokonają na pokładach samolotów. Będą lądować w Niemczech, Polsce i Rumunii. W sumie w Europie ma się pojawić 3 tys. pancerniaków oraz tysiąc logistyków. Brygada z Teksasu zluzuje żołnierzy 2 Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej 3 Dywizji Kawalerii. Jednocześnie do portu w Antwerpii dotrze ciężki sprzęt, z którego skorzystają Teksańczycy. To m.in. 60 czołgów Abrams, 20 samobieżnych haubic Paladin i 120 bojowych wozów Bradley.