Będą zmiany w opiniowaniu zawodowców

REKLAMA

W tej części opiniowania, która dotyczy podejścia do obowiązków żołnierze wciąż będą oceniani według czterech kategorii. Do arkusza opinii dodano jednak tabelę zawierającą informację o nieobecnościach żołnierza w okresie podlegającym opiniowaniu (15 sierpnia ubiegłego roku – 14 sierpnia bieżącego roku). Na podstawie danych z systemu informatycznego, absencje w służbie będą dzielone na: nieusprawiedliwione, spowodowane tymczasowym aresztowaniem, zastosowaniem dyscyplinarnych środków zapobiegawczych lub przebywaniem na zwolnieniu lekarskim (z wyjątkiem L-4, za które żołnierz zachowuje 100% wynagrodzenia). – Dzięki takiemu uszczegółowieniu przełożony zyska dokładniejszą wiedzę na temat dyspozycyjności żołnierza i przyczyn jego nieobecności w służbie. Zapewni to bardziej obiektywną ocenę – tłumaczą przedstawiciele MON-u.

Najwięcej zmian pojawi się w części opinii, która odnosi się do kompetencji i predyspozycji żołnierza. W kryterium stosowania się żołnierza do przepisów, norm i reguł, będą brane pod uwagę m.in. kwestie spożywania alkoholu, zażywania narkotyków, środków odurzających i substancji psychotropowych. Do dotychczasowych dziewięciu kryteriów dojdą dwa kolejne. Chodzi o ocenę dotyczącą wyszkolenia żołnierza, np. tego, jaką wiedzę zdobył podczas szkoleń lub kursów. Nowością będzie też możliwość opisania przez przełożonego stopnia zaangażowania żołnierza w dodatkowe obowiązki służbowe, udziału w szkoleniach i ćwiczeniach poligonowych oraz kursach. Ale nie tylko. Katalog jest bowiem otwarty, więc w praktyce żołnierz będzie mógł uzyskać dodatkowe punkty także za pozasłużbową aktywność, w tym udział w inicjatywach społecznych promujących postawę patriotyczną i proobronną, a także, co ma szczególne znaczenie w obecnej sytuacji – za zaangażowanie w działania zapobiegające i przyczyniające się do zwalczania chorób zakaźnych.

Elastyczna skala punktów

Projektowane przepisy uelastyczniają też skalę punktową. Wszystko po to, by przełożony mógł jeszcze dokładniej ocenić żołnierza. W przypadku gdy opiniowany przewyższa wymagania, otrzyma od 12 do 14 punktów (w dotychczasowych regulacjach było 12 pkt), gdy spełnia wymagania, przełożony będzie mógł mu przyznać od 8 do 10 punktów (było 8 pkt), gdy spełnia wymagania w ograniczonym zakresie – od 4 do 6 punktów (4 pkt), a gdy ich nie spełnia – 0 punktów (tak samo). W przypadku kompetencji zachowana zostanie skala 0–4, z tą różnicą, że nie będzie już kategorii „znacznie przewyższa wymagania” (0 – nie spełnia wymagań, 1 – spełnia wymagania w ograniczonym zakresie, 2 – spełnia wymagania, 3–4 przewyższa wymagania).

Projekt znajduje się w uzgodnieniach resortowych. Po wejściu w życie zmiany obejmą około 112 tys. wojskowych.

Konieczność dalszych zmian

Płk Krzysztof Jewgiejuk, przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych, przyznaje, że zmiany – choć bez wątpienia wpłyną na bardziej obiektywną ocenę – nie są jedynymi, jakich oczekuje środowisko. – Zdaniem wielu żołnierzy opiniowanie służbowe nie do końca jest dopasowane do rzeczywistości. Chodzi tu np. o rozbieżność zadań, jakie wykonują żołnierze poszczególnych korpusów: oficerowie, podoficerowie i szeregowi zawodowi. Powinno to znaleźć odzwierciedlenie właśnie w ich zróżnicowanym opiniowaniu. Zmiana być może powinna też dotyczyć systemu punktowego. W tym przypadku zastanawiamy się, czy nie lepsze byłoby jednak opiniowanie zero-jedynkowe, czyli albo ktoś spełnia wymagania, albo nie. Tymczasem teraz są punkty pośrednie – mówi płk Jewgiejuk.

Wątpliwości wzbudza też zasada, by przy ocenie uwzględniać nieobecności żołnierza. – Bywa, że długotrwała absencja jest spowodowana chorobami przewlekłymi czy wypadkami poza służbą. Nawet orzecznictwo sądu administracyjnego jest takie, że nie powinno się opiniować żołnierza za czas jego nieobecności w służbie, jeśli przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. To budzi wątpliwości co do rzetelności takiej opinii, bo przecież trudno oceniać kogoś w kwestii wykonywania obowiązków, skoro nie był obecny w służbie. A tak się dzieje teraz i, naszym zdaniem, wymaga to zmian – mówi oficer.

Być może postulaty w tym zakresie zostaną zgłoszone na etapie prac zespołu ds. kodyfikacji przepisów prawa dotyczących obronności państwa.