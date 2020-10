Wsparcie żandarmerii w czasie pandemii

W mediach społecznościowych pojawiły się opinie, że decyzja ma związek z protestami przeciwników wyroku Trybunału Konstytucyjnego radykalnie zaostrzającego ustawę antyaborcyjną. Jednak Piotr Müller, rzecznik rządu, przypomniał, że analogiczne decyzje o wsparciu działań Policji były wydane już wiosną tego roku . – Z oczywistych względów były przyjęte pozytywnie, jako element wsparcia walki z epidemią – napisał w mediach społecznościowych. Również przedstawiciele MON zapewniają, że to standardowe działania, które nie mają związku z ogólnokrajowymi manifestacjami. – Od marca 2020 roku żołnierze żandarmerii pomagają funkcjonariuszom w działaniach na rzecz zminimalizowania rozprzestrzeniania się koronawirusa – poinformowało MON.

Zarządzenie prezesa Rady Ministrów w tej sprawie zostało opublikowane wczoraj w Monitorze Polskim. Dokument zakłada, że w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i wzrostem zachorowań na COVID-19, żandarmi będą wspierać policjantów w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. To rozwiązanie ma obowiązywać od 28 października do odwołania stanu epidemii. Podstawą wydania zarządzenia jest ustawa o Policji.

REKLAMA

Tak będzie i tym razem. Zgodnie z zarządzeniem, od jutra żandarmom będą przysługiwać uprawnienia policjantów – w zakresie niezbędnym do wykonania zadań, wobec wszystkich osób, czyli także cywilów. – Żołnierze ŻW będą mogli podejmować interwencję w stosunku do wszystkich osób w związku z nieprzestrzeganiem zasad postępowania w czasie epidemii SARS-CoV-2 oraz np. sprawdzać przestrzeganie obowiązku kwarantanny – wyjaśnia ppłk Artur Karpienko, rzecznik prasowy komendanta głównego ŻW. – Będziemy wspierać Policję w takim trybie już po raz dwudziesty trzeci – dodaje. Podobne zarządzenia były wydawane chociażby podczas Światowych Dni Młodzieży, Euro 2012 czy Szczytu NATO w Warszawie. Na tej samej podstawie żandarmi regularnie wspierają też funkcjonariuszy podczas świąt państwowych oraz cyklicznych akcji: Znicz, Bezpieczne Wakacje czy Bezpieczna Droga do Szkoły.