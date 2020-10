Uczniowie o zbrodni katyńskiej

122 prace przysłali uczniowie z całej Polski na historyczny Konkurs „Pamięć dla Przyszłości” poświęcony tematyce katyńskiej w 80. rocznicę zbrodni. Organizatorem było Stowarzyszenie „Parafiada” z Warszawy. Wojskowy Instytut Wydawniczy wsparł przedsięwzięcie i ufundował część nagród, w tym najnowszy albumu „Katyń – zapomniani żołnierze 1920–1940. Między chwałą a zagładą”.

Upowszechnianie wiedzy o zbrodni katyńskiej i jej ofiarach oraz rozwijanie zainteresowania historią Polski XX wieku – to główne cele historycznego Konkursu „Pamięć dla Przyszłości”. – Konkurs był skierowany do uczniów w wieku 13–18 lat. Można było wziąć w nim udział zarówno indywidualnie, jak i w zespołach badawczych liczących do trzech osób – mówi Małgorzata Włodarczyk ze Stowarzyszenia „Parafiada” z Warszawy, organizatora konkursu.

Uczniowie pisali referaty lub tworzyli prezentacje multimedialne na jeden z pięciu tematów: „Śledztwo historyczne na przykładzie wybranego bohatera katyńskiego”, „Dokument i fabuła – film w służbie popularyzacji wiedzy o zbrodni katyńskiej”, „Dęby Pamięci – jak czcimy upamiętnionych bohaterów w małej ojczyźnie”, „Wartości a przemoc w rzeczywistości obozów specjalnych” oraz „Zbrodnia katyńska w propagandzie”. – W konkursie wzięło udział 170 młodych ludzi z całej Polski, którzy przysłali do nas 122 prace – mówi Włodarczyk. Dodaje, że cieszy ją, iż tylu uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych podjęło wyzwanie i zaangażowało się w pogłębianie i upowszechnianie wiedzy na temat zbrodni katyńskiej oraz upamiętnianie jej ofiar w swoich małych ojczyznach.