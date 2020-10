Coraz więcej chętnych do armii

Ponad 10 tys. wniosków o powołanie do służby złożyli ochotnicy za pomocą portalu rekrutacyjnego Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej – poinformowało dziś MON. Z tej liczby ponad 2800 ochotników stawiło się już w wojskowych centrach rekrutacji. To dane dotyczące niespełna dwóch miesięcy działania portalu. – Zainteresowanie służbą wzrasta – przyznają przedstawiciele resortu.

Od 2 września obowiązuje w wojsku nowy uproszczony system rekrutacji ochotników. Pomóc ma w tym portal rekrutacyjny Wojska Polskiego: Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej. Każdy kandydat, nie wychodząc z domu, może złożyć wniosek przez internet. W ciągu dwóch tygodni otrzyma informacje, kiedy i gdzie ma się stawić, aby dopełnić formalności i przejść wymagane badania.

Przez internet do armii

Dziś Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że w ciągu kilku tygodni od uruchomienia portalu zainteresowani służbą założyli 14 652 kont. Z tej liczby ponad 10 tys. ochotników wypełniło już wnioski o powołanie do wojska. Najwięcej kandydatów pochodzi z terenów podległych wojewódzkim sztabom wojskowym w kilku miastach. W Warszawie to 1240 wniosków (z czego 402 osoby są w trakcie procedury naboru), w Gdańsku – 1070 (trwa nabór 566 osób), w Szczecinie – 845 (456) i Katowicach – 833 (296). Ponad 600 ochotników zarejestrowało się w Bydgoszczy, tyle samo w Krakowie, Lublinie i Olsztynie, nieco mniej w Łodzi, Wrocławiu i Poznaniu. Najmniejszą liczbę kandydatów zarejestrowały WSzW w Kielcach – 189 (78) i Opolu – 252 (72).

– Zaledwie kilka godzin po uruchomieniu portalu mieliśmy ponad 100 założonych kont, a po miesiącu jego funkcjonowania już ponad 11 tys., z czego 7 tys. osób złożyło wnioski. Te dane zmieniają się z dnia na dzień, a ochotników wciąż przybywa – mówi ppłk Waldemar Krzyżanowski, szef Wydziału Komunikacji Biura ds. Programu „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”.

W sumie z ogólnej liczby tych, którzy złożyli wnioski, 2800 osób stawiło się już w wojskowych centrach rekrutacji, a kolejne 4080 przeszło wstępną weryfikację i ma wyznaczony termin wizyty w WCR. To nowość w procesie rekrutacji, ponieważ – w odróżnieniu od dotychczasowych rozwiązań, kiedy każdy z etapów naboru ochotnicy przechodzili w różnych terminach i w kilku instytucjach na terenie kraju – wszystko odbywa w jednym miejscu, tzn. w wojskowym centrum rekrutacyjnym. Takie mobilne punkty naboru do połowy października zorganizowano 164 razy w miastach w całej Polsce.

Należy jednak pamiętać, że każdy wniosek złożony przez osobę zainteresowaną wstąpieniem do wojska jest weryfikowany i nie każdy zostanie zaproszony do WCR. – Zdarzają się bowiem ochotnicy, którzy składają wnioski, mimo że nie spełniają wymagań. Nie mają na przykład ukończonych 18 lat albo byli karani – przyznaje oficer.

Ci, którzy przeszli pozytywnie etap w WCR, otrzymali już karty powołania na szkolenie podstawowe. Zgodnie z nowym programem zostało ono skrócone i trwa do 30 dni. Jak dotąd szkolenie w nowej formule zakończyło prawie 2500 osób.

Trzy kroki, by zostać żołnierzem

Jeśli planujesz wstąpić do armii, wejdź na portal www.zostanzołnierzem.pl i wypełnij formularz. Następnie poczekaj na informację (otrzymasz ją przez internet) o terminie i miejscu wizyty w wojskowym centrum rekrutacji. Tam załatwisz wszelkie formalności, m.in. niezbędne badania lekarskie i psychologiczne, odbędziesz także rozmowę kwalifikacyjną. Jeśli pozytywnie przejdziesz ten etap, otrzymasz kartę powołania na szkolenie podstawowe. Po jego pomyślnym ukończeniu i złożeniu przysięgi wojskowej zostaniesz przeniesiony do rezerwy. Jeśli wyrazisz chęć wstąpienia do armii zawodowej lub terytorialnej służby wojskowej, otrzymasz listę wolnych stanowisk w jednostkach oraz informacje o dalszym szkoleniu lub kolejnych, niezbędnych, by podjąć służbę zawodową, badaniach lekarskich.