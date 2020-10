Terytorialsi w punktach Test&Go

Opiekują się kombatantami, pensjonariuszami domów opieki społecznej, wspierają też pracowników służby zdrowia. Każdego dnia do walki z COVID-19 kierowanych jest 1300 żołnierzy wojsk obrony terytorialnej. Dziś z częścią z nich spotkał się premier Mateusz Morawiecki. – To co robicie jest bardzo budujące. Dziękuję za to – zwrócił się do terytorialsów.





Premier Mateusz Morawiecki spotkał się dziś w Zegrzu z żołnierzami wojsk obrony terytorialnej, którzy są zaangażowani w walkę z rozprzestrzeniającym się koronawirusem. – Na wielu polach walki z COVID-19 żołnierze WOT wchodzą w przestrzeń, która pozwala luzować zasoby kadrowe służby zdrowia. To niezwykle ważna funkcja, bo dzięki temu tysiące ludzi może wykonywać inne czynności – powiedział. Dodał, że każdego dnia do takich działań jest kierowanych 1300 terytorialsów. – To bardzo budujące. Bardzo za to dziękuję – zwrócił się do żołnierzy.

Podczas spotkania z prezesem rady ministrów, terytoriasi zaprezentowali w jaki sposób funkcjonują między innymi mobilne punkty Test&Go w których są pobierane wymazy od osób, które mogą być nosicielami koronawirusa. Jak podkreślił premier ich wydajność jest bardzo duża, a panujące w nich warunki sanitarne spełniają wszystkie normy. Dodał, że w przyszłości prawdopodobnie zostaną przekształcone, tak aby można było w nich przeprowadzać szczepienia. – Myślimy o tym, jak ułożyć ten proces, aby w momencie kiedy szczepionki będą dostępne, móc go bezpiecznie przeprowadzić – podkreślił.

Premier zaapelował także o przestrzeganie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa – noszenie maseczek, częstą dezynfekcję dłoni i utrzymywanie dystansu społecznego. – Musimy być zdyscyplinowani, bo dzięki temu chronimy siebie i innych. Te obostrzenia mają sens – zaznaczył.