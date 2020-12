Zostań oficerem po Legii Akademickiej

W przyszłym roku na kilkudziesięciu uczelniach wyższych wystartuje kolejna, IV edycja Legii Akademickiej. Po raz pierwszy w historii programu zostanie uruchomiony moduł oficerski. O 50 miejsc na szkoleniu będą się mogli ubiegać ci, którzy w ramach Legii zdobyli stopień kaprala, a także studenci – podoficerowie rezerwy, którzy nie brali udziału w programie.

Program „Legii Akademickiej” jest realizowany od 2017 roku. Składa się z dwóch etapów. Pierwszy obejmuje szkolenie teoretyczne w uczelniach, drugi zaś praktykę w jednostkach. Dotąd szkolenie odbywało się w dwóch modułach. Najpierw studenci przechodzili szkolenie ogólne, po którego zaliczeniu uzyskiwali stopień szeregowego rezerwy, a następnie ochotnicy mogli kontynuować szkolenie podczas trwającego trzy tygodnie modułu podoficerskiego. W ostatniej edycji Legii, która zakończyła się pod koniec września, stopień kaprala rezerwy otrzymało w sumie ponad 1900 studentów.

W przyszłym roku wojskowe przeszkolenie będą mogły w trakcie studiów przejść kolejne osoby. Zgodnie z planami MON-u taką szansę dostanie około 6 tys. osób.

Po raz pierwszy w historii programu MON planuje uruchomić pilotażowy moduł oficerski. Podobnie jak szkolenie podstawowe i podoficerskie, będzie się on składał z części teoretycznej oraz praktycznej. Pojawią się jednak pewne zmiany. – W odróżnieniu od dwóch dotychczasowych modułów kandydaci na oficerów zarówno teorię, jak i praktykę będą realizować w letnie wakacje studenckie. Całe szkolenie potrwa 47 dni szkoleniowych, przy czym 21 z nich będzie realizowanych wyłącznie w Akademii Wojsk Lądowych – mówi ppłk Waldemar Krzyżanowski, szef Wydziału Komunikacji Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem RP”.

Studentów czekają zajęcia zgodne ze „Standardem Kształcenia Wojskowego dla kandydatów na oficerów”. To kluczowy dokument zawierający minimalne wymagania w zakresie edukacji przyszłych podporuczników. Znowelizowany przez MON i obowiązujący od lipca definiuje kwalifikacje, jakie powinien uzyskać przyszły oficer w trzech kategoriach: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Co istotne, zdecydowanie większy nacisk kładzie na praktyczne umiejętności przyszłych podporuczników, a nie jak wcześniej na zdobycie wiedzy teoretycznej.

Po zaliczeniu zajęć w Akademii kandydaci trafią do wytypowanych jednostek i centrów szkolenia, gdzie będą m.in. szlifować praktyczne umiejętności specjalistyczne. Na ostatnie trzy dni wrócą do AWL-u na egzamin. Po jego zdaniu kandydaci ze zdobytym już tytułem magistra, zostaną mianowani na stopień podporucznika rezerwy. Pozostali otrzymają mianowania po ukończeniu studiów i obronie pracy magisterskiej.

Moduł oficerski – dla kogo?

Akces do modułu oficerskiego mogą złożyć ci studenci, którzy w poprzednich edycjach programu zaliczyli moduł podoficerski. Ale nie tylko. Bo na szkolenie mogą zapisać się także te osoby, które nie brały udziału w LA, ale są podoficerami rezerwy (np. po służbie przygotowawczej) i wciąż studiują.

W sumie w pilotażowej edycji będzie mogło wziąć udział 50 chętnych, kandydatów na oficerów rezerwy. O jedno z miejsc planuje ubiegać się Katarzyna Cyrkun z Tarnobrzegu, studentka pierwszego roku studiów II stopnia na trzech kierunkach: bezpieczeństwa wewnętrznego, administracji i politologii oraz pedagogiki na Uniwersytecie Rzeszowskim. – Szkolenie praktyczne w ramach Legii przeszłam w 19 Batalionie Zmechanizowanym. Było ciekawe, dlatego gdy tylko pojawi się taka możliwość, będę składała wniosek o udział w szkoleniu oficerskim – mówi Katarzyna. Nie ukrywa, że myśli o tym, by zostać żołnierzem zawodowym i wie, że zdobyta wiedza i umiejętności mogą jej w tym pomóc. Interesuje się m.in. bezpieczeństwem wewnętrznym, ochroną informacji niejawnych, komunikacją interpersonalną, a także prawami człowieka i strzelectwem sportowym (jest instruktorem sportu w tej dyscyplinie), ukończyła również m.in. rozszerzony kurs pierwszej pomocy i szkolenie kryminalistyczne.

O przyjęciu ochotników do programu zdecyduje komisja powołana przez dyrektora Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Jednym z kryteriów naboru będzie wykształcenie najbardziej przydatne w wojsku (lista konkretnych kierunków ma być znana niebawem). MON planuje, aby docelowo w module oficerskim corocznie kształciło się 250 studentów.

Aby zgłosić chęć odbycia szkolenia, konieczne będzie złożenie wniosku na uczelni, która weźmie udział w IV edycji LA. Oficjalny nabór do programu ruszy po podpisaniu decyzji przez ministra obrony narodowej oraz odpowiedniego porozumienia między nim i ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego. Więcej informacji o Legii Akademickiej: https://www.wojsko-polskie.pl/legia-akademicka/.

Legia Akademicka to program skierowany do studentów, którzy chcą odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy i myślą o przyszłej służbie zawodowej. Program jest koordynowany przez Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. W trzech poprzednich edycjach część teoretyczną ukończyło niemal 10 tys. studentów z 74 uczelni, a praktyczną – ponad 7 tys. z nich. Ci ostatni zostali żołnierzami rezerwy.