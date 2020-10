Mniej rezerwistów trafi na ćwiczenia

Gen. Rajmund T. Andrzejczak, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, postanowił ograniczyć obowiązkowe ćwiczenia rezerwy. Decyzja spowodowana jest troską o zdrowie żołnierzy i ich rodzin podczas nasilającej się epidemii. Szkolenia, które trwają, zakończą się zgodnie z planem, a powołania na kolejne zostały wstrzymane. Wyjątkiem będą rezerwiści, którzy mają szczególnie ważne dla armii umiejętności.

Rok 2020 miał być rokiem szkolenia rezerw. Wojsko zamierzało wezwać do jednostek ok. 50 tys. osób. W marcu, ze względu na pandemię koronawirusa, generał Rajmund T. Andrzejczak, szef Sztabu Generalnego, podjął jednak decyzję o odwołaniu obowiązkowych ćwiczeń. Uzasadnił to m.in. troską o zdrowie żołnierzy.

W czerwcu, gdy sytuacja epidemiczna nieco się ustabilizowała, minister obrony Mariusz Błaszczak zaproponował ochotnicze ćwiczenia dla rezerwistów. Zgodnie z zaleceniem szefa MON jako priorytetowe były traktowane zgłoszenia od osób, które na skutek pandemii COVID-19 utraciły zatrudnienie. Jesienią, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, powrócono też do obowiązkowych szkoleń. Rezerwiści stawili się m.in. w 10 Wrocławskim Pułku Dowodzenia, 10 Samochodowym Pułku w Warszawie oraz 15 Sieradzkiej Brygadzie Wsparcia Dowodzenia.