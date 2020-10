Srebrny medal WP dla Brytyjczyka

Major Luke Dodington jest pierwszym Brytyjczykiem z Batalionowej Grupy Bojowej NATO uhonorowanym Srebrnym Medalem Wojska Polskiego. Dowódca brytyjskiego komponentu otrzymał wyróżnienie m.in. za współpracę z żołnierzami wojsk obrony terytorialnej. – Służba z wami była zaszczytem – mówił dziś do polskich sojuszników mjr Dodington.

Uroczystość wręczenia Srebrnego Medalu Wojska Polskiego brytyjskiemu oficerowi odbyła się w Białymstoku, gdzie stacjonuje dowództwo 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. To właśnie z tą jednostką żołnierze armii brytyjskiej, dowodzeni przez mjr. Luke’a Dodingtona, nawiązali ścisłą współpracę. Około 160 Brytyjczyków kończy właśnie półroczną służbę w Bemowie Piskim.

– Pracowaliśmy razem przez kilka miesięcy. Zrealizowaliśmy wiele przedsięwzięć, dzięki którym mogliśmy rozwijać nasze zdolności – mówił we wtorek płk Sławomir Kocanowski, dowódca 1 PBOT. Oficer podkreślał profesjonalizm żołnierzy oraz to, że współpraca z sojusznikami miała korzystny wpływ na rozwój najmłodszego rodzaju sił zbrojnych. – Myślę, że możesz opuścić Polskę z poczuciem dobrze wykonanego zadania. Choć wierzę, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie. Jesteśmy w NATO, więc nasze drogi zapewne jeszcze się skrzyżują – zwrócił się do brytyjskiego dowódcy, wręczając mu medal.