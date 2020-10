Udane przetargi AMW

Z kolei sprzęt i wyposażenie niekoncesjonowane są sprzedawane na dwa sposoby. Mniejsze elementy można kupić w e-sklepie Agencji lub w jednym z kilku punktów stacjonarnych działających w całej Polsce (pełna oferta dostępna jest na stronie www.amw.com.pl w zakładce „Nasze sklepy” oraz na stronie e-sklepu ). Można też przystąpić do przetargów organizowanych przez oddziały regionalne AMW (po wpłacie wadium). Pod młotek trafia większy asortyment, np. samochody ciężarowe i osobowe, autobusy, maszyny, sprzęt warsztatowy, kuchnie polowe oraz pakiety sprzętu lub umundurowania i wyposażenia.

Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje dwa rodzaje mienia zbędnego armii. Pierwszy z nich to mienie koncesjonowane, czyli m.in.: pojazdy opancerzone, sprzęt artyleryjski i broń palna, amunicja oraz czołgi. Aby móc przystąpić do przetargu, zainteresowani muszą mieć koncesję wydaną przez MSWiA.

Prawie 8,3 mln zł ze sprzedaży wojskowych nieruchomości i 1,4 mln zł za powojskowy sprzęt i pojazdy – to sumy, które Agencja Mienia Wojskowego uzyskała w ostatnich przetargach. Środki będą przeznaczone na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych oraz budowę mieszkań dla żołnierzy. Podczas takich przetargów można ustrzelić prawdziwe okazje.

REKLAMA

Pieniądze na sprzęt

Ostatnio taki przetarg odbył się w Zielonej Górze. Wzięło w nim udział aż 111 oferentów. – Przetargowym hitem okazały się zbiorniki stalowe ZS-100. Sprzedaliśmy ich w sumie 56, średnio po 10 tys. zł za sztukę. Powodzeniem cieszył się też ciężki sprzęt, jak podnośniki, wózki i przyczepy transportowe. Nowych nabywców znalazły też spycharka hydrauliczna DZ-27S na traktorze gąsienicowym T-130 za 33 tys. zł, a także spycharko-ładowarka SŁ-34, za którą uzyskaliśmy 45 tys. zł, czyli ponad dwa razy tyle, ile wynosiła cena wywoławcza – mówi Małgorzata Weber, rzeczniczka prasowa AMW.

Sporym zainteresowaniem cieszyły się też inne pojazdy. Agencji udało się sprzedać m.in. Mercedesa 290 GD (43 180 zł), UAZ-a (10 225 zł), autobus Autosan (ponad 14,8 tys. zł), ciągnik Ursus C-1222 (17,3 tys. zł) oraz warsztaty na ciężarówkach Star 266 i 660 (po 20 tys. zł). Amatorów znalazły również wszystkie wystawione pakiety złomu oraz odpadów. Najwięcej, bo 140,5 tys. zł, zapłacił nabywca ważącego prawie 14 ton zestawu, w którym znalazły się żelazne i stalowe elementy konstrukcyjne. – To był udany przetarg, bo ze 101 wystawionych przez nas pozycji, sprzedaliśmy aż 82. Po finalizacji wszystkich umów nasze konto zasili prawie 1,4 mln zł. Tradycyjnie pieniądze trafią na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych RP – mówi rzeczniczka AMW.

W ostatni czwartek przetarg na powojskowy sprzęt i wyposażenie odbył się także w Lublinie. W ofercie AMW znalazły się 152 pozycje na łączną kwotę ponad 472 tys. zł. Nabywcy mogli kupić m.in. zestawy z narzędziami, tokarki, frezarki, wiertarki i szlifierki. Były też terenowe honkery, kuchnie polowe czy elementy wyposażenia warsztatu samochodowego. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu, była wpłata wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej wybranej pozycji.

Nieruchomość w cenie

To nie są jednak jedyne pieniądze, jakie zyska AMW. Znacznie więcej, bo aż ponad 8 mln zł Agencja zainkasuje za kompleks działek przy ul. Stefczyka w Krakowie. – Pod młotek trafiło 51 działek, podzielonych na 31 pozycji, o łącznej powierzchni ponad 5 hektarów. Cztery były większe, o powierzchniach od 60 do 70 arów, pozostałe 27 to mniejsze parcele przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne. O kupno wystawionych przez nas nieruchomości ubiegało się 18 oferentów – mówi Małgorzata Weber.

Ponad 4 hektary z 5 sprzedanych hektarów nabyła firma Invest Group, która działa w branży budowlanej. Spółka zamierza przeznaczyć zakupiony teren pod wielorodzinną zabudowę mieszkaniową. – Przygotowana przez nas koncepcja zagospodarowania działek sprawdziła się i mamy nadzieję, że planowana, kolejna sprzedaż gruntów w tej okolicy napędzi lokalny rynek nieruchomości i będzie impulsem do dalszego rozwoju tego miejsca – mówi Przemysław Wierzba, dyrektor krakowskiego oddziału AMW. Po podpisaniu aktów notarialnych z przyszłymi właścicielami na konto Agencji trafi niemal 8,3 mln zł. Pieniądze te będą w całości przeznaczone na inwestycje mieszkaniowe dla żołnierzy.

AMW działając na rynku nieruchomości i oferując powojskowe mienie, stara się dotrzeć z ofertą do jak najszerszego grona odbiorców. Promocja asortymentu odbywa się nie tylko w Internecie i mediach społecznościowych AMW. – Ostatnio wrocławski oddział Agencji rozpoczął kampanię radiową. W Radiu Wrocław oraz w Radiu RAM można usłyszeć trzy spoty. Pierwszy z nich jest poświęcony ofercie nieruchomości, drugi dotyczy przetargów, podczas których można nabyć wycofany z armii sprzęt i pojazdy, a ostatni zachęca do wizyty i zakupów w sklepie stacjonarnym przy ul. Zwycięskiej 39 we Wrocławiu – mówi Małgorzata Weber. Warszawski oddział regionalny z kolei promuje w komunikacji miejskiej oraz na przystankach stołeczny sklep przy ul. Grójeckiej 78. Plakaty pojawiły się m.in. w okolicach sklepu, na przystankach tramwajowych u zbiegu ulic Grójeckiej i Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Agencja Mienia Wojskowego powstała 1 października 2015 roku z połączenia AMW i Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Jej misją jest wsparcie sił zbrojnych, prowadzenie działań na rzecz zakwaterowania żołnierzy, sprzedaż nieruchomości, uzbrojenia i sprzętu zbędnego armii.