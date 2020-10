Armia sprawdza, czy warto modernizować BWP-a

Wyposażenie armii w nowoczesne BWP-y to jedno z założeń „Planu modernizacji technicznej na lata 2021–2035” . Obecnie wojska zmechanizowane posiadają prawie tysiąc BWP-1, wozów z lat siedemdziesiątych, które zdecydowanie odstają od oczekiwań współczesnego pola walki.

W jakim stopniu można unowocześnić BWP-1, ile może to kosztować i jak długo potrwa – tego wszystkiego MON chce się dowiedzieć od firm zbrojeniowych podczas tzw. fazy analityczno-koncepcyjnej programu modernizacji Bojowych Wozów Piechoty-1. Do ogłoszonego postępowania swój akces zgłosiło 12 podmiotów: zagraniczne koncerny oraz polskie spółki zbrojeniowe.

REKLAMA

Na ogłoszenie Inspektoratu Uzbrojenia odpowiedziało 12 podmiotów z całego świata. – To Works-11 Sp. z o.o., CMI Defence Polska Sp. z o.o., Griffin Group SA Defence Sp. k., Rafael Advanced Defense Systems Ltd., Polska Grupa Zbrojeniowa SA wraz z Wojskowymi Zakładami Motoryzacyjnymi SA, Teldat Sp. z o.o. Sp. k., Siltec Sp. z o.o., Kongsberg Defence & Aerospace AS., WarZone Solutions, Leonardo S.p.A., Stekop SA, Pol-Mot Rail Sp. z o.o. – wymienia mjr Krzysztof Płatek, rzecznik prasowy Inspektoratu Uzbrojenia MON.

Do wyżej wymienionych firm zostaną teraz rozesłane ankiety z prośbą o wypełnienie. Dzięki nim wojskowi specjaliści będą wiedzieć, jakie są dostępne na rynku rozwiązania w odniesieniu do modernizacji BWP-1. Szczegółowe rozmowy na ich temat są zaplanowane jednak dopiero podczas kolejnego etapu postępowania – dialogu technicznego.

W polskich siłach zbrojnych z około tysiąca Bojowych Wozów Piechoty-1 utworzono kilkanaście batalionów BWP-ów, które służą w jednostkach liniowych wojsk lądowych. Ministerstwo Obrony Narodowej nie podjęło jeszcze ostatecznej decyzji co do ich przyszłości. Jedną z rozważanych opcji – obok ich modernizacji (lub modyfikacji) – jest zastąpienie za kilka lat BWP-1 zupełnie nową konstrukcją, pojazdem Borsuk. Opracowanie nowego wozu zlecono w 2014 roku konsorcjum polskich spółek zbrojeniowych z Hutą Stalowa Wolą na czele.