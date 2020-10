Nowy dowódca „Dwunastki”

REKLAMA

Gen. dyw. Maciej Jabłoński przypomniał, że gdy dowodził 12 DZ, ten związek taktyczny był zaangażowany w wiele ćwiczeń, m.in. „Anakonda”, „Dragon” czy „Defender Europe 20 Plus”. – Kiedyś przekazywałem generałowi Parylakowi dowodzenie 10 Brygadą Kawalerii Pancernej, dziś 12 Szczecińską Dywizją Zmechanizowaną. W obu przypadkach składaliśmy meldunki temu samemu przełożonemu, gen. Jarosławowi Mice, dowódcy generalnemu rodzajów sił zbrojnych. Życzę, abyś miał tyle satysfakcji i radości z dowodzenia tą dywizją, ile ja miałem – zwrócił się do swojego następcy. – Mam świadomość, że 12 Dywizja Zmechanizowana zajmuje ważne miejsce w systemie obronnym wojsk lądowych i realizuje szereg zadań zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Wiem, że oczekiwania dowódcy generalnego są ogromne i postaram się, aby były one wypełnione – mówił nowy dowódca 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.

„Drodzy Dowódcy Podległych Jednostek Wojskowych, Żołnierze oraz Pracownicy Resortu Obrony Narodowej 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej! Życzę Wam, by każdy kolejny dzień Waszej służby inspirował Was do dalszego działania, by wszystko, co robicie, kończyło się sukcesem, by nie opuszczało Was żołnierskie szczęście i byście byli dumni z tego, że jesteście żołnierzami «Dwunastki». Jestem z Was dumny! Jestem dumny, że mogłem być jednym z Was!” – napisał na stronie 12 DZ gen. dyw. Maciej Jabłoński.

Mianowanie nowego dowódcy to nie jedyna zmiana kadrowa w 12 Dywizji Zmechanizowanej. Szeregi związku taktycznego opuścił także gen. bryg. Sławomir Dudczak, dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej, który został nominowany na nowe stanowisko – szefa Zarządu Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych w DGRSZ. Ze swoimi żołnierzami pożegnał się także gen. bryg. Rafał Ostrowski, który stał na czele 7 Brygady Obrony Wybrzeża. Wkrótce rozpocznie służbę w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. W obu brygadach obowiązki dowódców przejęli ich dotychczasowi zastępcy – płk Roman Brudło z 12 BZ i płk Michał Kuraczyk z 7 BOW.

Gen. dyw. Dariusz Parylak, który został dowódcą 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, wcześniej stał na czele 11 Dywizji Kawalerii Pancernej. Służbę w wojsku rozpoczął w 1990 roku, kiedy jako absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych został mianowany dowódcą plutonu czołgów w 5 Pułku Zmechanizowanym, podległym 12 DZ. Potem służył na różnych stanowiskach w 12 i 36 Brygadzie Zmechanizowanej, 6 i 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej, a także w Dowództwie Wojsk Lądowych. Jest weteranem misji w Iraku i Afganistanie. Ukończył m.in. magisterskie studia uzupełniające na Wydziale Ekonomii i Administracji Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, a także studia podyplomowe na Akademii Obrony Narodowej. Był również słuchaczem specjalistycznych kursów w San Antonio i w Fort Knox w USA.

Gen. dyw. Maciej Jabłoński jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu, a także Akademii Obrony Narodowej. Służył w 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej, 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej, Dowództwie Wojsk Lądowych, Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Uczestniczył w misji wojskowej w Afganistanie – był zastępcą dowódcy podczas X zmiany PKW. W 2018 roku został mianowany dowódcą 12 Dywizji Zmechanizowanej. Wkrótce obejmie kolejne stanowisko – będzie inspektorem wojsk lądowych w DGRSZ.