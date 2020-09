Polak z Medalem NATO

Kpt. Przemysław Kolman z 12 Brygady Zmechanizowanej został wyróżniony Medalem NATO. Odznaczenie przyznał żołnierzowi sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego, który docenił jego zaangażowanie na rzecz budowania sojuszniczej współpracy podczas XI zmiany misji „Resolute Support” w Afganistanie.

– To wyróżnienie jest nie tylko docenieniem mojej pracy, ale przede wszystkim dowodem na to, że się sprawdziłem podczas misji. Jestem z tego bardzo dumny – mówi kpt. Przemysław Kolman z 12 Brygady Zmechanizowanej. Żołnierz otrzymał od Jensa Stoltenberga, sekretarza generalnego Sojuszu Północnoatlantyckiego, Medal NATO. To odznaczenie otrzymują wojskowi za zasługi podczas misji poza granicami kraju. Oficer z 12 Brygady od grudnia 2019 roku do maja uczestniczył w XI zmianie PKW Afganistan. Podczas operacji był oficerem łącznikowym. – Pracowałem wśród polskich i amerykańskich żołnierzy. Moim zadaniem była koordynacja ich współpracy, by mogli jak najskuteczniej doradzać siłom afgańskim – mówi. – Przedstawiciele US Army kładli duży nacisk na to, aby wszystkie działania były realizowane w międzynarodowych zespołach – podkreśla.

Kpt. Kolman jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. Jak mówi, zdecydował się wstąpić w jej szeregi, gdyż zainspirowała go do tego siostra, która studiowała na tej uczelni na cywilnym kierunku. Po ukończeniu WSOWL żołnierz rozpoczął służbę w 12 Brygadzie Zmechanizowanej. Najpierw był dowódcą plutonu artylerii przeciwlotniczej, następnie oficerem S-3 i w końcu dowódcą baterii przeciwlotniczej. Misja w Afganistanie była jego pierwszym tego typu doświadczeniem. – Początki nie były łatwe, nie dość, że trzeba było przystosować się do nowych warunków pracy, to jeszcze sytuacja w rejonie nie była dość stabilna. Uspokoiła się dopiero, gdy siły koalicji nawiązały porozumienie z talibami – relacjonuje. Żołnierz liczy, że jeszcze będzie miał okazję operować poza granicami kraju – Mam nadzieję, że będę miał możliwość wyjazdu do Iraku lub Libanu – mówi.