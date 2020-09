Debiut na targach w Kielcach

Oprócz firm zbrojeniowych z Polski i z zagranicy, na targach w Kielcach pojawi się też stoisko Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem RP”. Zainteresowani będą mogli obejrzeć ponad dziesięć godzin nagrań ze specjalnie zorganizowanego studia telewizyjnego. – Gwarantujemy ciekawe rozmowy z ekspertami z dowództw sił zbrojnych, jednostek i uczelni wojskowych, a także z uczniami klas mundurowych i przedstawicielami organizacji proobronnych – mówi ppłk Waldemar Krzyżanowski.

Już jutro w Kielcach rusza najważniejsza impreza branży zbrojeniowej – Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Na stoiskach polskich i zagranicznych wystawców będzie można zobaczyć m.in. sprzęt pancerny i rakietowy, transportowy, inżynieryjny, lotniczy i obrony powietrznej, a także poznać nowoczesne rozwiązania z zakresu łączności czy optoelektroniki. Ale impreza nie ograniczy się wyłącznie do wystaw i prezentacji sprzętu. Targom tradycyjnie będą towarzyszyć wykłady, prelekcje, seminaria i konferencje. Swój „targowy” debiut będzie miało, powstałe w styczniu tego roku, Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem RP”.

– Nie mogło nas tam zabraknąć. Takie wydarzenie to okazja do wielu rozmów i spotkań, a także promocji Wojska Polskiego i przedstawienia praktycznych informacji o służbie wszystkim zainteresowanym – mówi ppłk Waldemar Krzyżanowski, szef Wydziału Komunikacji BdsPZŻ, i dodaje, że tegoroczne targi, ze względu na pandemię COVID-19 będą na pewno inne niż zwykle.

– Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy będą mogli wziąć w nich udział. Chcemy jednak zaprezentować się szerokiemu gronu odbiorców, dlatego będziemy korzystać z nowoczesnych technologii i relacjonować to wydarzenie online – mówi oficer.

Transmisje prosto z Kielc ruszą już jutro i będą odbywać się do czwartku. Będzie to w sumie dziesięć godzin nagrań, podzielonych na trzy bloki tematyczne. W pierwszym widzowie będą mogli zapoznać się z rodzajami sił zbrojnych, w drugim z kolei zostaną przedstawione możliwości wstąpienia do wojska. – Będziemy rozmawiać np. o szkoleniu podstawowym, Legii Akademickiej czy wreszcie o możliwości podjęcia studiów wojskowych w jednej z czterech akademii. Zainteresowani będą się mogli dowiedzieć, jak wygląda rekrutacja i jakie wymagania trzeba spełnić, aby zostać podchorążym. Ciekawie zapowiadają się też dyskusje o wybranych stanowiskach w armii, takich jak strzelec wyborowy, medyk pola walki czy operator BSP – mówi ppłk Krzyżanowski.

W trzecim bloku tematycznym widzowie będą mogli obejrzeć prezentacje sprzętu i wyposażenia, wystawionego na targach. Rozmowy z ekspertami z dowództw, jednostek wojskowych, uczelni i organizacji proobronnych będą prowadzić m. in. Bianka Zalewska, korespondentka wojenna, oraz szer. Marcin Superczyński z 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.



Film: Biuro Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej

Na MSPO pojawi się też stanowisko rekrutacyjne dla ochotników zainteresowanych wstąpieniem do wojska. Tu będą mogli oni zdobyć szczegółowe informacje o służbie, a także złożyć wniosek o powołanie w szeregi polskiej armii.

Relacje z targów będzie można śledzić od wtorku do czwartku (8–10 września). Planowane są trzy wejścia antenowe każdego dnia, pierwsze o godzinie 10.00. Relacje będą dostępne na profilu Biura na Facebooku i YouTube.

Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” powstało w styczniu 2020 roku. Obecnie zajmuje się wdrażaniem zmian w systemie rekrutacji do sił zbrojnych. Prowadzi też szereg projektów skierowanych do osób chcących wstąpić do wojska oraz tych zainteresowanych współpracą z armią. To m.in. programy: „Paszport” (dla organizacji proobronnych), „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, „Oddziały Przygotowania Wojskowego” (dla uczniów szkół średnich) oraz „Legia Akademicka” (dla studentów).