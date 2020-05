MON nie wycofuje się z MSPO

MON pozostaje w gotowości do udziału i organizacji wystawy Sił Zbrojnych RP na XXVIII Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego – zapewnia resort obrony. To odpowiedź na wątpliwości co do losów tegorocznego MSPO po ujawnieniu przez PGZ, że koncern rozważa rezygnację z udziału w tej imprezie.





Kilka dni temu Polska Grupa Zbrojeniowa, największy polski koncern zbrojeniowy, a zarazem największy wystawca Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, poinformował, że poważnie rozważa rezygnację z udziału w tegorocznej edycji imprezy. Powodem mają być ograniczenia związane z epidemią koronawirusa. Gdyby tak się stało, byłby to duży cios dla kieleckich targów. Dzisiaj poznaliśmy stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej, które jest głównym odbiorcą sprzętu i uzbrojenia pokazywanego na targowych stoiskach. Od lat MON jest również czołowym wystawcą – jedną z największych atrakcji MSPO jest bowiem wystawa Sił Zbrojnych RP, na której prezentowane są nowości sprzętowe będące na wyposażeniu Wojska Polskiego. Ewentualne wycofanie się resortu mogłoby spowodować, że organizacja imprezy straci finansowy sens.



– MON pozostaje w gotowości do udziału i organizacji wystawy Sił Zbrojnych RP na XXVIII Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego. Zaznaczamy jednak, że ostateczna decyzja w sprawie przeprowadzenia tegorocznych targów należy do ich organizatora Targów Kielce SA – poinformowało Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej.



Organizator MSPO podtrzymuje chęć organizacji imprezy. – Przygotowania do Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego idą zgodnie z planem – poinformował kilka dni temu dr Andrzej Mochoń, prezes Zarządu Targów Kielce. – Mamy nadzieję, że stanowisko Polskiej Grupy Zbrojeniowej jeszcze się zmieni – mówił Mochoń.



Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego to trzecie co do wielkości targi zbrojeniowe w Europie. Większe są jedynie wystawy w Paryżu (Eurosatory) i Londynie (DSEI). Tegoroczna edycja MSPO zaplanowana jest na 8-11 września, a jej główną atrakcją będzie brytyjska wystawa narodowa.