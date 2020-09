Hołd obrońcom Westerplatte!

W 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej na Westerplatte uczczono pamięć obrońców półwyspu. – To miejsce szczególne, a dzielność walczących tu żołnierzy ma charakter legendarny – podkreślali politycy i kombatanci. W uroczystościach uczestniczył m.in. prezydent Andrzej Duda i minister obrony Mariusz Błaszczak.

O 4:45 na Westerplatte zawyły syreny alarmowe, przypominając, że 1 września 1939 roku Niemcy rozpoczęli o świcie bombardowanie półwyspu z pancernika „Schleswig-Holstein”. – To miejsce jest symbolem bohaterstwa polskich żołnierzy, a dla całego świata przestrogą przed tym, co oznacza imperializm i brutalna polityka prowadząca do wojny. To także ostrzeżenie, aby takie wydarzenia nigdy się nie powtórzyły – mówił prezydent Andrzej Duda przed Pomnikiem Obrońców Wybrzeża na Westerplatte.

Uroczystości 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej po raz pierwszy w Gdańsku zorganizowało Wojsko Polskie. Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej odegrała również specjalnie skomponowany na tę okazję Marsz Bohaterów Westerplatte. Szczególnym momentem było zapalenie Znicza Pokoleń przez kombatantów, harcerzy, weteranów, żołnierzy i uczniów klas mundurowych.