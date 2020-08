Części do Bielików

Pomocnicza jednostka zasilająca APU, komputer sterowania lotem, blok taktycznego systemu treningowego, radiostacja V/UHF typu SRT-651/N, klapy zaskrzydłowe i lotki oraz różnego typu zawory. Prawie 42 mln zł zapłaci 41 Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie za części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do ośmiu samolotów szkolenia zaawansowanego M-346 Bielik.

Przetarg na dostawę całego pakietu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do Bielików 41 Baza Lotnictwa Szkolnego ogłosiła wiosną tego roku. Poszukiwane były m.in. zespoły spadochronu stabilizującego, pomocniczej jednostki zasilającej APU, komputer sterowania lotem, blok taktycznego systemu treningowego, radiostacja V/UHF typu SRT-651/N, klapy zaskrzydłowe i lotki oraz różnego typu zawory. Wnioski o dopuszczenie do postępowania można było składać do połowy kwietnia, a oferty handlowe do końca czerwca. O tym, który z podmiotów ubiegających się o zamówienie oraz o fakcie unieważnienia jego części – z powodu braku propozycji – jednostka z Dębina poinformowała w połowie lipca.

Ostatecznie zamówienie o wartości 41,5 mln zł przypadło dwóm oferentom: konsorcjum składającemu się z firm Leonardo Poland, Fights on Traning i Fights on Logistics oraz spółce Ankol z Chorzelowa. Większą część kontraktu zrealizuje konsorcjum, które dostarczy m.in. pomocniczą jednostkę zasilającą APU (za niecałe 7 mln zł), blok taktycznego systemu treningowego (za prawie 2,8 mln zł), radiostację V/UHF typu SRT-651/N (za 1,3 mln zł), komputer sterowania lotem (za 1,15 mln zł), a także pięć koncentratorów tlenu (za 2,5 mln zł). Natomiast Ankol dostarczy naszym lotnikom różnego typu zawory, w tym jednokierunkowe zwrotne i bezpieczeństwa nadmiarowe, łącznie za kilkaset tysięcy złotych.