W 2021 roku więcej miejsc na studiach wojskowych

Zgodnie z przygotowanym w resorcie obrony narodowej projektem rozporządzenia w roku akademickim 2021/22 studia mundurowe będzie mogło rozpocząć w sumie 1475 osób. Do wyboru będą oni mieli piętnaście kierunków na czterech uczelniach: Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie.

Większe limity w trzech uczelniach

Tradycyjnie najwięcej kandydatów przyjmie Wojskowa Akademia Techniczna. Studia w tej uczelni będzie mogło rozpocząć 837 osób (w tym roku 800). W ofercie edukacyjnej jest 11 kierunków. Najwięcej, bo 222 osób będzie studiować elektronikę i telekomunikację, a tyle samo kandydatów co w tym roku zostanie przyjętych na informatykę (107) oraz kryptologię i cyberbezpieczeństwo (116).



Kurs technik alpinistycznych i ratownictwa górskiego w Akademii Wojsk Lądowych. Fot. AWL

Więcej miejsc będzie na kierunku lotnictwo i kosmonautyka (było 44, będzie 70) i mechatronika (104 / 110), a mniej na mechanice i budowie maszyn (83 / 45) i logistyce (45 / 40). W ofercie po raz drugi pojawi się za to uruchomiony w tym roku kierunek – logistyka ekonomiczna. Tu przyjętych zostanie 12 osób. Do wyboru będą też: budownictwo (52), geodezja i kartografia (40) oraz chemia (25).

Akademia Marynarki Wojennej przyjmie 135 kandydatów na podchorążych (ostatnio 130). Do wyboru, podobnie jak w przypadku ostatniego naboru, będzie pięć kierunków. To: informatyka (22 miejsca), mechanika i budowa maszyn (11), mechatronika (16), nawigacja (44) i systemy informacyjne w bezpieczeństwie (42).

Podchorążowie z piątego roku Lotniczej Akademii Wojskowej szkolili się na samolotach M-346 Bielik. Fot. Urszula Krzemińska / 4 SLSz

Więcej miejsc dla kandydatów na oficerów przygotowała też Lotnicza Akademia Wojskowa. Tu indeksy otrzymają w sumie 153 osoby (tegoroczny limit wynosił 116). 80 kandydatów rozpocznie studia na kierunku lotnictwa i kosmonautyki, 43 na nawigacji, a 30 na logistyce.

Więcej miejsc dla informatyków

Nieco mniej kandydatów niż w tym roku będzie mogło podjąć studia w Akademii Wojsk Lądowych. Tegoroczny limit miejsc w tej uczelni MON określił na 365, w przyszłym ma on wynieść 350.

Kandydaci będą mieli do wyboru trzy dotychczas funkcjonujące kierunki. To dowodzenie (253 miejsca), logistyka (30) oraz inżynieria bezpieczeństwa (47). Jako nowość pojawi się kierunek informatyka o profilu praktycznym, na którego prowadzenie uczelnia otrzymała pozwolenie MNISW w maju tego roku. Powstanie kierunku było podyktowane tworzeniem wojsk obrony cyberprzestrzeni, zwiększonym zapotrzebowaniem wojska na oficerów – specjalistów w dziedzinie informatyki i tym samym koniecznością ich kształcenia. Na ten kierunek zostanie przyjętych w sumie 20 kandydatów. Będą to 7-semestralne studia I stopnia, po których ukończeniu podchorąży uzyska tytuł inżyniera.



Podchorążowie WAT na szkoleniu specjalistycznym w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, lipiec 2019 r. Fot. kpt. Krzysztof Baran

– By zostać oficerem, konieczne jest jednak posiadanie tytułu magistra. Dlatego nasi absolwenci – inżynierowie będą od semestru letniego w roku akademickim 2024/2025 kontynuować edukację na 3-semestralnych studiach II stopnia na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej – mówi por. Roksana Trawka, rzecznika prasowa AWL. Dodaje, że taką współpracę umożliwia podpisana 1 lipca umowa między uczelniami. – Porozumienie z WAT-em ma na celu zapewnienie ciągłości kształcenia kandydatów na oficerów i zabezpieczenie interesów podchorążych. Niemniej jednak, jako Akademia, będziemy dążyć do uzyskania uprawnień do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku informatyka, tak aby nasi studenci mogli ukończyć studia w AWL – mówi por. Trawka.

Osoby zainteresowane studiami wojskowymi będą musiały złożyć wniosek do rektora komendanta danej uczelni. Kandydaci do LAW będą mieli jak dotąd czas na rejestrację do 31 marca, a osoby zainteresowane studiami w trzech pozostałych uczelniach – do 31 maja.

Szczegółowe zasady przyszłorocznej rekrutacji zostaną określone w uchwałach senatów akademii wojskowych. Nie jest wykluczone, że nabór w akademiach w: Warszawie, Gdyni i Wrocławiu będzie się odbywać według nowych zasad – tzw. odwróconej procedury naboru. W praktyce kandydaci najpierw zdawaliby egzaminy wstępne, a dopiero po ich zaliczeniu i wstępnym zakwalifikowaniu na listę, byliby kierowani na badania, mające zdecydować o ich zdolności do służby zawodowej. W przypadku kandydatów do LAW, zasady rekrutacji miałyby pozostać bez zmian. Tam bowiem niezbędnym elementem naboru jest przejście szkolenia tzw. preselekcyjnego, które poprzedzone jest m.in. specjalistycznymi badaniami w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej oraz wojskowej pracowni psychologicznej.