Nadchodzi Armia Fight Night!

Armia Fight Night wraca do gry! Podczas gali, która odbędzie się 11 września, o Mistrzowską Szablę powalczą Adrian Kępa i Patryk Kaczmarczyk. Wśród zawodników nie zabraknie żołnierzy. W oktagonie stawią się między innymi szer. Mateusz Pudło i szer. Damian Kosiorek. Natomiast pod znakiem zapytania stoi udział szer. Sylwestra Millera, który wczoraj doznał kontuzji.

Armia Fight Night to gala sportów walki, podczas której w oktagonie mierzą się najlepsi zawodnicy, także z Wojska Polskiego. Do tej pory odbyło się siedem edycji wydarzenia. Ósma miała odbyć się w marcu, jednak ze względu na epidemię koronawirusa została odwołana. Jednak organizatorzy nie zrezygnowali ze swoich planów i zmienili termin imprezy. Gala Minutor Energia Armia Fight Night 8 odbędzie się 11 września w Gliwicach.

W programie znalazło się kilka walk. Podczas najważniejszej z nich, w kategorii do 66 kilogramów, o Mistrzowską Szablę powalczą Adrian Kępa oraz Patryk Kaczmarczyk. Kępa, górnik z Mysłowic, ma już na swoim koncie dwa zwycięstwa podczas gali Armia Fight Night. Najpierw pokonał Sławomira Kołtunowicza, a następne Giorgiego Esiavę. Natomiast Kaczmarczyk to młody zawodnik, który podczas szóstej edycji imprezy pokonał na punkty Daniela Matuszka. Emocje potęguje fakt, że obaj zawodnicy cały czas kierują do siebie uszczypliwe uwagi za pośrednictwem mediów społecznościowych. – Kaczmarczyk to młody, głodny zwycięstw zawodnik, który wyzywa starego wilka do tablicy. Zobaczymy czyja ręka powędruje w górę – mówi por. rez. Filip Bątkowski, organizator wydarzenia. Adrian Kępa zapowiada twardą walkę. – Trenuję dwa razy dziennie pod okiem trenera. Teraz przygotowania wkroczyły w finalną fazę. Mój przeciwnik to mocny i charakterny zawodnik, ale jestem gotowy na tę wojnę – zaznacza.