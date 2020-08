Amerykanie znów w Drawsku

Na poligon w Drawsku Pomorskim wyjechały dziś Abramsy, Bradleye i Rosomaki. A wszystko dlatego, że rozpoczął się kolejny etap manewrów „Defender Europe ’20”. Zmagania polskich i amerykańskich żołnierzy obserwował minister obrony Mariusz Błaszczak. – Razem jesteśmy silniejsi – mówił. Zapowiedział też, że wkrótce zostanie zawarta kolejna umowa o współpracy obronnej obu państw.

Na poligonie w Drawsku Pomorskim odbywają się polsko-amerykańskie ćwiczenia Emergency Deployment Readiness Exercise. To kolejny etap manewrów „Defender Europe ’20”, podczas których armia amerykańska sprawdza swoją gotowość do przerzutu sił na teren Starego Kontynentu. W Polsce zameldowało się już 500 wojskowych US Army. Przez kolejne kilkanaście dni będą ćwiczyć z wojskowymi z 17 Brygady Zmechanizowanej. Z ćwiczącymi żołnierzami spotkał się dziś Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, który podkreślał, że współpraca Polski i Stanów Zjednoczonych jest bardzo bliska, a relacje, zarówno na szczeblu politycznym, jak i wojskowym są cały czas pogłębiane.