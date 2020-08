Uroczystości na Westerplatte przygotuje wojsko

Westerplatte to miejsce wyjątkowe, to reduta polskości. Miejsce uświęcone krwią polskich żołnierzy. Od tego roku to właśnie Wojsko Polskie będzie organizatorem uroczystości na Westerplatte – powiedział w Gdyni minister obrony Mariusz Błaszczak. Szef MON zaznaczył, że obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej odbędą się zgodnie z wojskowym ceremoniałem.

Minister obrony narodowej podkreślił, że dzięki przejęciu przez wojsko organizacji obchodów 1 września, uroczystości te nie zostaną wykorzystane do celów politycznych. Co więcej, jak zaznaczył Mariusz Błaszczak, nie będą jedynie wydarzeniem o charakterze lokalnym.

– Westerplatte to miejsce wyjątkowe, to reduta polskości. Miejsce uświęcone krwią polskich żołnierzy. We wrześniu 1939 roku po niemieckim ataku na Polskę to żołnierze z Westerplatte stawili czoła agresji niemieckiej – mówił minister obrony. – Od tego roku Wojsko Polskie będzie odpowiedzialne za organizację uroczystości związanych z upamiętnieniem dzielności i bohaterstwa żołnierzy. Bohaterstwa, które we wrześniu 1939 roku polscy żołnierze okazali w sposób niezwykły. Współcześni wojskowi są spadkobiercami westerplatczyków – dodał szef MON.