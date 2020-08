Chwała powstańcom

Patriotyzm powstańców warszawskich, ich pełna heroizmu postawa są wzorem do naśladowania przez współczesnych żołnierzy Wojska Polskiego – mówił minister obrony Mariusz Błaszczak podczas uroczystości zorganizowanych z okazji 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W sobotę Polacy oddali hołd uczestnikom 63 dni walk na ulicach stolicy.

Punktualnie o godzinie 17.00, w rocznicę godziny „W”, czyli wybuchu Powstania Warszawskiego w stolicy zawyły syreny a Polacy zatrzymali się, by oddać hołd bohaterom walk sprzed 76 lat. Główne obchody miały miejsce przed pomnikiem Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, gdzie pamięć powstańców uczcili m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, minister obrony Mariusz Błaszczak. Gośćmi honorowymi uroczystości byli kombatanci.

Zebrani oddali hołd poległym minutą ciszy, a słowa modlitwy wypowiedział biskup polowy Wojska Polskiego, gen. bryg. Józef Guzdek. – Postawa powstańców była i jest dla kolejnych pokoleń źródłem mocy i wzorem do działania w słusznej sprawie: obrony wolności i godności człowieka – mówił biskup. Uczestnicy obchodów złożyli wieńce pod pomnikiem Gloria Victis i na grobie gen. Antoniego Chruściela „Montera”, dowódcy powstania.

Od rana w całej Warszawie składano kwiaty i zapalano znicze w miejscach pamięci związanych ze zrywem i na grobach powstańców. Prezydent Duda złożył wieniec przed pomnikiem upamiętniającym pracowników i pacjentów Szpitala Wolskiego zamordowanych w pierwszych dniach powstania. – Lekarze i personel nie opuścili pacjentów, zostali z nimi do końca, do śmierci. To wielkie świadectwo bohaterstwa i służby – mówił prezydent.

W Szpitalu Wolskim Niemcy zabili ok. 360 osób, w tym dyrektora placówki dr. Józefa Piaseckiego, chirurga prof. Janusza Zeylanda i kapelana ks. Kazimierza Ciecierskiego. Podczas eksterminacji warszawskiej dzielnicy Wola m.in. oddziały SS i niemieckiej policji zamordowały od 30 tys. do 65 tys. osób. – Była to, jak mówią historycy, największa zbrodnia ludobójstwa dokonana jednorazowo podczas II wojny światowej – podkreślił prezydent.

Premier Morawiecki odwiedził natomiast Muzeum Powstania Warszawskiego i złożył kwiaty pod dzwonem gen. Chruściela. – 1 sierpnia wybuchło powstanie, które miało przywrócić wolność nie tylko stolicy, ale całej Polsce – mówił premier. Dodał, że dziś z ogromną wdzięcznością myślimy o tych, którzy stanęli w nierównym boju i chcemy, żeby pamięć o nich trwała.

– Patriotyzm i miłość do ojczyzny to były wartości najważniejsze dla osób biorących udział w powstaniu, a ich postawa jest wzorem do naśladowania dla współczesnych żołnierzy Wojska Polskiego – zaznaczył z kolei minister Mariusz Błaszczak podczas porannej uroczystości „Energetycy w powstaniu” upamiętniającej obronę elektrowni na Powiślu.

Podczas powstania do walki stanęło 63 pracowników elektrowni, którzy współtworzyli oddział kpt. Stanisława Skibniewskiego „Cubryny". Udało im się przejąć kontrolę nad elektrownią i utrzymać dostawy prądu dla walczącej Warszawy. Dzięki temu pracowały polowe warsztaty, a lekarze mogli operować rannych. Minister Błaszczak złożył też kwiaty przed pomnikami Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego oraz gen. Stefana Roweckiego „Grota”, komendanta Głównego AK.

Dwa dni przed rocznicą powstania szef MON wspólnie z żołnierzami 54 batalionu lekkiej piechoty 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej porządkował groby w kwaterze powstańczej na Warszawskich Powązkach. – Oddanie hołdu i opieka nad powstańcami jest naszym obowiązkiem. Swoim heroizmem i odwagą udowodnili nam, że nigdy nie można tracić nadziei. To dzięki nim żyjemy w wolnym i niepodległym państwie – zaznaczył Błaszczak.

W piątek prezydent złożył wieniec przed pomnikiem Powstania Warszawskiego na placu Krasińskich w Warszawie. Spotkał się też z kombatantami. Potem w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odprawiona została msza w intencji powstańców. – Powstanie było heroicznym zrywem nieujarzmionego miasta – mówił w homilii bp Guzdek. Tłumaczył, że powstanie niesie przesłanie o bezcennej wartości, jaką jest wolność. – To za sprawą powstańców gen wolności był przekazywany z pokolenia na pokolenie – mówił biskup.

Rocznicowe obchody zakończy rozpalenie o 20.00 „Ogniska Pamięci” na Kopcu Powstania Warszawskiego na Mokotowie. Pół godziny później rozpocznie się w Muzeum Powstania Warszawskiego wspólne śpiewanie piosenek powstańczych z udziałem orkiestry i chóru pod kierownictwem Jana Stokłosy „Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki”.

Tegoroczne uroczystości, ze względu na obostrzenia związane z epidemią koronawirusa, były bardziej kameralne niż zazwyczaj.

