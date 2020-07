Kawalerzyści wjadą do Łazienek

Dni Kawaleryjskie odbędą się w stolicy już po raz siódmy. – W tym roku dodatkową okazją do świętowania jest setna rocznica powstania i wyruszenia na front 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich – dodaje st. szwol. Opałko. W weekend 1-2 sierpnia w Łazienkach Królewskich kawalerzyści-ochotnicy będą prezentować kunszt jeździecki, biegłość we władaniu bronią białą, galowe mundury i piękne konie.

Ponad 20 kawalerzystów, pokazy musztry konnej i władania bronią białą, wystawa poświęcona dziejom 3 Pułku Szwoleżerów, zawody strzeleckie oraz zmagania w ujeżdżaniu i skokach przez przeszkody. To tylko niektóre atrakcje VII Warszawskich Dni Kawaleryjskich. Organizatorzy zapraszają do Łazienek Królewskich w weekend 1 i 2 sierpnia.

Konie i lance

Główną atrakcją będzie pokaz musztry konnej i władania bronią białą w wykonaniu Szwadronu Honorowego 3 Pułku zorganizowany na terenach zielonych za Ermitażem w Łazienkach. Weźmie w nim udział 25 jeźdźców. – Pokażemy elementy przedwojennego wyszkolenia kawaleryjskiego: musztry konnej oraz władania lancą i szablą – zapowiadają organizatorzy.

Natomiast w niedzielę 2 sierpnia w kościele Świętego Ducha w Warszawie odbędzie się msza w intencji poległych, pomordowanych i zmarłych żołnierzy 3 Pułku Szwoleżerów oraz odsłonięta zostanie poświęcona im tablica. Po południu na tarasie Pałacu na Wyspie w Łazienkach, podczas uroczystego apelu, zasłużeni dla 3 Pułku Szwoleżerowie i żołnierze 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, która dziedziczy tradycje jednostki, zostaną uhonorowani odznaczeniami.

Uroczystości będzie towarzyszyć otwarcie wystawy plenerowej poświęconej dziejom 3 Pułku. Natomiast dla dzieci przygotowano grę edukacyjno-historyczną i konkursy związane z kawalerią i wojskiem. Organizatorzy zapraszają też wszystkich chętnych do spróbowania swoich sił podczas kawaleryjskich zawodów strzeleckich o Puchar 100-lecia 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich. Zawody odbędą się w piątek i sobotę na strzelnicy nieopodal Umiastowa.

Dniom Kawaleryjskim będą towarzyszyć, jak co roku, Mazowieckie Klasyfikacje Kawaleryjskich Mistrzostw Polski Militari. W zmaganiach, które swoją tradycją nawiązują do zawodów hipicznych organizowanych w okresie międzywojennym, weźmie udział kilkudziesięciu współczesnych kawalerzystów z całej Polski. Zmierzą się w kilku konkurencjach. W piątek i sobotę w Jeździeckim Klubie Sportowym Umiastów odbędzie się ujeżdżanie, cross i skoki przez przeszkody. Natomiast w sobotę w Łazienkach zobaczymy zmagania we władaniu lancą i szablą.

Szwoleżerowie z Mazowsza

Ochotniczy 201 Pułk Szwoleżerów Mazowieckich powstał w 1920 roku. Sformowano cztery szwadrony liniowe, szwadron techniczny, ckm i pluton łączności. Dowódcą pułku został mjr Stefan Hanka-Kulesza, uczestnik pierwszego patrolu kawalerii legionowej, tzw. siódemki Beliny z 1914 roku.

Na wojnę z bolszewikami pułk wyruszył 2 sierpnia. Prowadził walki osłonowe, wsławił się w zagonie na Korosteń, gdzie rozbił Sowietów zamykających drogę w kierunku Słuczy. Podczas trzymiesięcznych walk 52 żołnierzy pułku poległo lub zmarło z ran. Za męstwo 32 oficerów i szwoleżerów odznaczono Krzyżem Virtuti Militari.

Po zakończeniu wojny oddział przemianowano na 3 Pułk Szwoleżerów i zakwaterowano w Suwałkach. Patronem jednostki został płk Jan Kozietulski, dowódca szarży pod Somosierrą w 1808 roku. Pułk zakończył swoją historię biorąc udział w ostatniej batalii wojny obronnej 1939 roku – bitwie pod Kockiem. Dziś tradycje jednostki kontynuuje 1 Batalion Zmechanizowany Szwoleżerów Mazowieckich 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej oraz ochotniczy konny Szwadron Honorowy 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich.