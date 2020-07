Wojsko ma ofertę dla cywili

– Najważniejszym jest jednak to, aby Wojsko Polskie było liczniejsze – podkreślił minister podczas pikniku w Giżycku, który był poświęcony wakacyjnej edycji kampanii „ Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej ”. – Aby młodzi ludzie wiązali swoją przyszłość z armią, muszą być spełnione odpowiednie warunki. Służba w wojsku musi być doceniona, bo to żołnierze stoją na straży naszego bezpieczeństwa – zaznaczył Mariusz Błaszczak. Przypomniał także, że w ubiegłym roku miała miejsce rekordowo wysoka podwyżka uposażeń żołnierzy . Szef MON podkreślał, że armia ma bogatą ofertę dla ochotników, to m.in. możliwość służby w wojskach operacyjnych, wojskach obrony terytorialnej czy nauki w wojskowych liceach lub na uczelniach wyższych. – Nasza oferta jest skierowana do wszystkich, którzy jeszcze nie wiedzą, co chcieliby w życiu robić. Chcemy ich zachęcić do tego, aby zastanowili się nad tym, czy nie wybrać Wojska Polskiego – powiedział minister.

– Zależy nam na tym, aby Wojsko Polskie było coraz silniejsze. Aby ten cel został zrealizowany prowadzimy działania zawiązane z modernizacją, temu też służą bliskie relacje z sojusznikami – mówił minister Mariusz Błaszczak podczas wojskowego pikniku. Przypomniał, że w ubiegłym roku 65 proc. zamówień na sprzęt i uzbrojenie MON skierowało do polskiego przemysłu obronnego, a wczoraj podpisano umowę na dostawę ponad 18 tysięcy karabinków MSBS Grot . Szef MON dodał także, że właśnie na Mazurach stacjonuje Batalionowa Grupa Bojowa NATO składająca się z żołnierzy sojuszniczych armii: Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Chorwacji i Rumunii, którzy na co dzień działają ramię w ramię z polskimi wojskowymi.

REKLAMA

MON ma również propozycję dla osób, które straciły pracę w konsekwencji kryzysu wywołanego przez epidemię koronawirusa. Zainteresowani mogą wziąć udział w ćwiczeniach wojskowych lub rozpocząć służbę przygotowawczą. Każdy, kto zdecyduje się na taki krok, otrzyma zakwaterowanie i wyżywienie na terenie jednostek wojskowych. Rezerwiści, czyli osoby, które odbyły zasadniczą służbę wojskową lub mają już przyznany stopień wojskowy, mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości 3500 zł miesięcznie. Natomiast ci, którzy będą stawiać w wojsku pierwsze kroki – 1200 zł, a także odprawę wynoszącą 2,6 tys. zł po zakończeniu ćwiczeń.

Jak zaznaczył minister, propozycją wojska zainteresowało się wiele osób. MON ma nadzieję, że część z nich zdecyduje się na służbę zawodową. – Takie działanie to korzyść dla wszystkich, zarówno dla osób, które ćwiczą w wojsku, a także dla państwa polskiego. Nawet, jeśli kandydat nie zdecyduje się na służbę, to zdobywa wyszkolenie, dzięki któremu będzie wiedział, jak w sytuacji kryzysowej zachować się i pomagać innym – podkreślił Mariusz Błaszczak. – Zachęcam do tego, aby wstępować do Wojska Polskiego. To okazja do zdobycia ciekawego zawodu, a także podniesienia własnych umiejętności – zaznaczył.

Płk Tomasz Ciechacki, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie, poinformował, że w ramach kampanii „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”, wojsko będzie prowadziło akcję informacyjną na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego. – Wiem, że przyjechaliście na Mazury odpocząć, ale kiedy realizujecie swoje obowiązki, uczycie się czy studiujecie, nie zawsze macie czas, aby odwiedzić terenowe oddziały administracji państwowej i dowiedzieć się, jak wstąpić do wojska – zwrócił się do uczestników pikniku. – Dlatego wychodzimy do państwa, aby przedstawić ofertę i możliwości, jakie daje służba w armii – dodał pułkownik.

Wojsko zorganizowało mobilne punkty informacyjne, które przez całe lato będzie można spotkać na plażach, bulwarach czy w innych miejscach wypoczynku. Ich znakiem rozpoznawczym będzie namiot, a także biały pojazd z logo kampanii. – Wszędzie tam spotkacie żołnierzy z jednostek operacyjnych i obrony terytorialnej, którzy opowiedzą o swojej służbie i udzielą informacji o tym, jakie wymogi trzeba spełnić, aby wstąpić w szeregi Wojska Polskiego – zapowiedział pułkownik.

Oczywiście, mobilne punkty informacyjne pojawią się nie tylko na Mazurach. Podobne działania armia będzie prowadziła w całej Polsce. Informacje, o tym gdzie i kiedy będzie można spotkać się z żołnierzami znajdują się na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.

Pierwsza edycja kampanii „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej” została zainaugurowana w październiku 2018 roku. Od tego czasu ochotnicy złożyli aż 43 tysiące wniosków o powołanie do służby wojskowej.