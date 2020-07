W MON o polsko-słowackiej współpracy

To pierwsza zagraniczna delegacja po zniesieniu obostrzeń związanych z koronawirusem w Ministerstwie Obrony Narodowej. Szef resortu Mariusz Błaszczak spotkał się ze swoim słowackim odpowiednikiem Jaroslavem Naďem. Tematem obrad była między innymi współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej, a także wspólne szkolenia sił powietrznych obu państw.

Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, zaprosił do siedziby resortu Jaroslava Nad’a, swojego odpowiednika ze Słowacji. Była to pierwsza zagraniczna delegacja w MON po zniesieniu obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. – To ważny sygnał podkreślający bliskie relacje między naszymi państwami – mówił podczas konferencji prasowej Mariusz Błaszczak. – Od wielu lat Polskę i Słowację łączą bardzo przyjazne relacje. Budujemy wspólny system obronny, który gwarantuje bezpieczeństwo naszych państw, ale także w całej wschodniej flance NATO – dodał.

Szef MON przypomniał, że Polska i Słowacja tworzą Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO, są członkami Grupy Wyszehradzkiej, NATO i Unii Europejskiej. – To są bardzo silne więzy, a naszym zadaniem, jako ministrów obrony narodowej, jest umacnianie tych relacji, bo razem jesteśmy silniejsi, razem jesteśmy bezpieczniejsi – zaznaczył minister Błaszczak.