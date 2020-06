Powstaną kolejne strzelnice

Jako pierwsi umowę z MON podpisali w kwietniu tego roku samorządowcy z gminy Tryńcza na Podkarpaciu. Obiekt powstanie w miejscowości Głogowiec jeszcze podczas tegorocznych wakacji.

Dziś zostały zawarte kolejne trzy umowy. Dokumenty w tej sprawie podpisali: Marian Niemirski, starosta powiatu przysuskiego (woj. mazowieckie), Włodzimierz Żak, burmistrz Myszkowa (woj. śląskie) i Wojciech Głogulski, wójt gminy Domaniów (woj. dolnośląskie). Stronę ministerialną reprezentował gen. bryg. dr inż. Artur Dębczak, dyrektor Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Zgodnie z umowami samorządy otrzymają z resortu obrony 80% środków potrzebnych na inwestycje. Pieniądze te będą mogły zostać przeznaczone na prace przygotowawcze, budowlane, a także pierwsze wyposażenie strzelnicy. Pozostałe koszty, związane np. z zakupem broni, amunicji, celowników, kamizelek kuloodpornych i noktowizorów, lokalne władze muszą pokryć z własnych budżetów.

W powiecie przysuskim, który otrzyma 1,5 mln zł dotacji, strzelnica powstanie w Lipianach (gm. Odrzywół). A w gminie Domaniów, która otrzyma w sumie 320 tys. zł, stanie między dwiema wsiami: Domaniów i Kończyce.

Dotację w takiej samej wysokości dostaną władze Myszkowa. Tu plany zakładają rozbudowę istniejącego już obiektu strzeleckiego. Na co dzień korzystają z niego członkowie Ligii Obrony Kraju (w powiecie myszkowskim liczy ona około 250 członków), ale też funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie i Zawierciu oraz żołnierze wojsk obrony terytorialnej z Gliwic. Od lutego do końca listopada, dwa lub trzy razy w miesiącu, odbywają się na strzelnicy zawody i sportowe imprezy. – Obiekt LOK-u jest jedynym w okolicy, dlatego spełnia nie tylko zadania rekreacyjne, lecz także ćwiczebne. To, jak często strzelnica jest wykorzystana, świadczy o bardzo dużym zainteresowaniu tego rodzaju sportem. Dlatego niezbędna okazała się jej przebudowa i rozbudowa. Chcemy pokryć ją nowym zadaszeniem, wyposażyć w nowe ekrany wyciszające, stanowiska strzeleckie oraz kulochwyty. Inwestycję zrealizujemy do końca tego roku – zapowiada Włodzimierz Żak, burmistrz Myszkowa.

W sumie w tym roku samorządy przekażą do użytku cztery stumetrowe strzelnice. – Dzięki decyzji ministra o finansowym wsparciu budowy strzelnic zyskamy obiekty, które będą wykorzystywane przez mieszkańców do rozwijania swoich pasji. Ale nie tylko, ponieważ będą to profesjonalne strzelnice, które umożliwią też szkolenie strzeleckie uczniów klas mundurowych, organizacji pozarządowych oraz naszych żołnierzy – mówi ppłk Waldemar Krzyżanowski z Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.

Zgodnie z umowami w ciągu 10 następnych lat beneficjenci ministerialnego programu będą mieli obowiązek udostępniać wybudowane lub zmodernizowane obiekty m.in. siłom zbrojnym (do 100 godzin miesięcznie), organizacjom proobronnym i uczniom klas o profilu wojskowym (po 30 godzin).

Program „Strzelnica w powiecie” MON uruchomił w 2018 roku. Dziś jego realizacją zajmuje się powstałe w styczniu tego roku Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.