Wstąp do armii jeszcze tego lata

Spotkania na plażach, na rynkach miast i w muzeach – w czerwcu i lipcu w takich właśnie miejscach wojsko będzie rekrutować ochotników do służby. W około 150 mobilnych punktach w miastach całej Polski będzie można uzyskać szczegółowe informacje o naborze, szkoleniach, a także zasadach nauki w liceach i akademiach wojskowych.

Ponad tydzień temu szef MON-u zainaugurował kolejną edycję kampanii „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Minister Mariusz Błaszczak zaproponował ochotnikom udział w ćwiczeniach rezerwy oraz w dodatkowych szkoleniach w ramach służby przygotowawczej.

W poniedziałek z kolei ruszył kolejny etap akcji. Do końca lipca w miastach w całej Polsce będą się pojawiać mobilne punkty rekrutacyjne. Żołnierze będą spotykać się z osobami, które planują wstąpić do armii i chcą porozmawiać. Od przedstawicieli wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień będzie można dowiedzieć się, jakie są formy służby wojskowej czy etapy naboru do armii. Zainteresowani poznają także wymogi, które musi spełnić kandydat na żołnierza. O nauce w wojskowych akademiach będą opowiadać podchorążowie, z kolei żołnierze jednostek wojskowych zdradzą, jak wygląda ich codzienna służba.