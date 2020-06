Krótsza droga do wojska

Skrócenie procesu rekrutacji, powstanie wojskowych centrów rekrutacyjnych, a także uruchomienie nowego portalu rekrutacyjnego, który umożliwi aplikowanie do służby przez Internet. To najważniejsze założenia reformy systemu naboru do Wojska Polskiego, który będzie obowiązywał od 24 sierpnia. Dziś decyzję w tej sprawie podpisał minister Mariusz Błaszczak.

Zmiany w systemie rekrutacji do Wojska Polskiego przedstawiciele resortu obrony narodowej zapowiedzieli już kilka miesięcy temu. Opracowaniem nowego, kompleksowego systemu zajęło się Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Przez kilka miesięcy, we współpracy m.in. ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego i z departamentami MON przygotowywane były założenia reformy. Dziś decyzję dotyczącą nowego systemu podpisał minister Mariusz Błaszczak. Zmiany mają przyczynić się do zwiększenia liczebności armii, wzmocnienia rezerw, a także sprawić, by ochotnicy mogli w prosty i szybki sposób aplikować do służby.

Jedną z ważniejszych zmian jest skrócenie procedury naboru. Dziś trwa ona średnio 190 dni i zdaniem przedstawicieli MON-u jest zbyt zbiurokratyzowana. Po złożeniu wniosków, kandydaci muszą pojawić się w wojskowych komendach uzupełnień, potem kierowani są na badania w różnych regionach Polski, a z gotowymi orzeczeniami ponownie wracają do WKU. Działania instytucji zaangażowanych w rekrutację nie są ze sobą odpowiednio zsynchronizowane, bo każdy z etapów rekrutacji kandydaci przechodzą osobno w innych miejscach. W praktyce długotrwałe i skomplikowane procedury zniechęcają wielu kandydatów. Jak pokazują badania, wojsko traci na tym etapie około 40% z nich.