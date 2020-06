Nowe hełmy dla Wojska Polskiego

Ważą nie więcej niż 1,45 kg. Po bokach mają szyny do zamontowania np. latarki, z przodu gniazdo do gogli noktowizyjnych, a ich część boczna jest mocno podcięta, aby można było nosić ochronniki słuchu. HP-05 to nowy typ hełmów kompozytowych, które dostaną żołnierze. Dziś w tej sprawie podpisano umowę – za 50 tys. hełmów MON zapłaci spółce Maskpol 93,5 mln zł.



Już w przyszłym miesiącu żołnierze otrzymają pierwszą partię nowych hełmów kompozytowych – HP-05 typu „high-cut”. Opracowali je inżynierowie z Przedsiębiorstwa Sprzętu Ochronnego Maskpol S.A, które należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Dziś przedstawiciele Maskpolu i Jednostki Wojskowej Nil, która realizuje zakupy uzbrojenia i sprzętu dla WOT, podpisali umowę. Zakłada ona, że w latach 2020–2023 polska firma dostarczy wojsku 50 tys. hełmów HP-05. Kontrakt jest wart 93,5 mln złotych.

Hełmy HP-05 typu „high-cut” w zależności od rozmiaru ważą od 1,25 do 1,45 kg. Są wyposażone nie tylko w szyny montażowe umożliwiające zainstalowanie np. latarki, lecz także w gniazdo do montażu gogli noktowizyjnych. Mają wysoko podciętą część boczną, dzięki czemu żołnierzom wygodniej jest nosić ochronniki słuchu – zarówno te aktywne (elektroniczne), jak i pasywne. Przedstawiciele WOT podkreślają uniwersalność HP-05, które spełniają wymagania nie tylko lekkiej piechoty, czyli terytorialsów, lecz również wojsk operacyjnych, m.in. jednostek zmechanizowanych, pancernych, zmotoryzowanych i artylerii.