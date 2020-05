Święto żołnierzy służących na misjach

Dziś w całym kraju świętowany jest Dzień Weterana. Podczas uroczystości w Warszawie prezydent Andrzej Duda i minister obrony Mariusz Błaszczak podziękowali uczestnikom misji zagranicznych za ich służbę i poświęcenie. Żołnierze odebrali odznaczenia państwowe i uczcili pamięć poległych kolegów. W spotkaniu wzięli udział m.in. weterani motocykliści, którzy wyruszyli dziś w rajd.

29 maja jest Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa oraz Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych. To święto żołnierzy, strażaków, policjantów i pracowników wojska, którzy brali udział w operacjach wojskowych. Tegoroczne obchody rozpoczęły się rano mszą św. w Katedrze Polowej WP w intencji weteranów, rannych i poszkodowanych w zagranicznych misjach. O godzinie 10 prezydent Andrzej Duda, minister obrony Mariusz Błaszczak oraz szef MSWiA Mariusz Kamiński złożyli kwiaty pod pomnikiem żołnierzy poległych na misjach przed Centrum Weterana.

Po krótkiej uroczystości odbyło się spotkanie na dziedzińcu w Belwederze. – Polscy żołnierze w misjach pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych, w ramach naszych kontyngentów w różnych misjach sojuszniczych, w szczególności w Sojuszu Północnoatlantyckim, reprezentują Polskę i realizują nasze interesy. Za to jesteśmy im winni ogromną wdzięczność – powiedział Andrzej Duda podczas uroczystości. Zwierzchnik sił zbrojnych przypomniał także, że Polacy służąc na misjach niosą bezpieczeństwo ludziom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji, dotyka ich wojna i nieszczęście.

Dziesięciu weteranów, uczestników PKW „Sophia” otrzymało od prezydenta Gwiazdy Morza Śródziemnego, a życzenia wszystkim weteranom złożył minister Mariusz Błaszczak. – Chylę czoła przed waszymi dokonaniami i wkładem w budowanie dobrego imienia Polski na całym świecie. Jesteście grupą osób, z których możemy być naprawdę dumni. Zapewniam, że możecie liczyć na nasz szacunek i wsparcie – powiedział minister. Obecnie ponad tysiąc żołnierzy służy w Afganistanie, Kosowie, Bośni i Hercegowinie, Łotwie, Rumunii, Republice Środkowoafrykańskiej, Kuwejcie, Republice Iraku oraz w basenie Morza Śródziemnego. Szef MON przypomniał także, że dzięki znowelizowanej w 2019 roku ustawie o weteranach, państwo będzie bardziej wspierać tę grupę żołnierzy.

O godzinie 14.00 podczas uroczystej zbiórki przed Grobem Nieznanego Żołnierza dwudziestu weteranów otrzymało od ministra obrony odznaczenia resortowe: medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz odznaki „Za rany i kontuzje”.

Płk Szczepan Głuszczak, dyrektor Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa podkreśla, że dzisiejsze święto jest okazją do uczczenia pamięci poległych na misjach żołnierzy oraz uhonorowania żyjących. – Powinniśmy o nich pamiętać każdego dnia, a nie tylko 29 maja. Jesteśmy im to winni – mówi płk Głuszczak. O uczestnikach misji nie zapominają organizacje pozarządowe działające na rzecz tego środowiska. Ich przedstawiciele także złożyli przed pomnikiem wiązanki kwiatów.

W uroczystościach Dnia Weterana wzięli również udział wojskowi motocykliści. Na I Motocyklowy Rajd Weteranów zgłosiło się blisko 300 żołnierzy i pracowników resortu obrony ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych. W czerwcu odwiedzą oni groby poległych żołnierzy znajdujące się niedaleko jednostek, w których służą. Dziś ponad 30 motocyklistów zainaugurowało rajd, wyruszając spod Grobu Nieznanego Żołnierza. Pojechali oni do podwarszawskiej Zielonki, aby zapalić znicze i złożyć kwiaty na grobie mjr Krzysztofa Woźniaka, pierwszego żołnierza wojsk specjalnych, który zginął podczas operacji bojowej w Afganistanie. Otrzymał on najwyższe odznaczenie wojskowe przyznawane za służbę poza granicami państwa - Order Krzyża Wojskowego.

Jednym z motocyklistów był gen. dyw. Jarosław Gromadziński, dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej. – Włączyłem się do rajdu jako zagorzały harleyowiec, tym razem wraz z dwoma żołnierzami naszej dywizji wystąpiliśmy wyjątkowo nie w mundurach, ale w strojach motocyklisty – mówi gen. Gromadziński. – Znicze, jakie zapłonęły na grobie majora WP poległego w Afganistanie, to dowód, że pamiętamy o poległych kolegach. W naszej dywizji we wszystkich 11 garnizonach żołnierze uczczą Dzień Weterana biorąc udział w akcji „22 pompki dla weterana” – dodaje generał.

Uroczystości z Okazji Dnia Weterana odbyły się również w polskich kontyngentach wojskowych w Afganistanie, Iraku, Kosowie, Rumunii i na Łotwie. Odprawiono msze święte, odbyły też uroczyste zbiórki, a pod tablicami upamiętniającymi poległych żołnierzy zapłonęły znicze. Pamięć weteranów uczczono także organizując zawody sportowe, m.in. w bazie BAF Bagram przeprowadzono „Dancon March” – marszobieg na dystansie 25 km z 10 kg obciążeniem, w umundurowaniu polowym. Wzięło w nim udział około 50 żołnierzy polskich i amerykańskich.

Od 1953 r. w zagranicznych operacjach uczestniczyło około 100 tysięcy żołnierzy i pracowników wojska. Zginęło 120. Status weterana ma obecnie 26 300 żołnierzy, a ponad 800 – status weterana poszkodowanego.