Co z tegorocznym MSPO?

PGZ przekonuje, że sytuacja epidemiczna w kraju sprawia, że właściwie niemożliwe jest zorganizowanie imprezy o takiej jakości i randze, które tłumaczyłyby zaangażowanie przez Grupę tak dużych środków finansowych, jakie zwykle wydaje na MSPO. – Obowiązujące restrykcje i ograniczenia w znaczący sposób utrudniają sprawną organizację wydarzenia tej skali. Do targów zostały już tylko trzy miesiące i w tym momencie nikt nie jest w stanie oszacować ograniczeń i obostrzeń dotyczących organizacji wydarzenia, co ma wpływ na liczbę wystawców, delegacji, mediów i ogólny efekt biznesowy – wyjaśnia Beata Perkowska.

REKLAMA

Polska Grupa Zbrojeniowa deklaruje jednocześnie, że żadne ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. – Jako strategiczny partner jesteśmy zdeterminowani do utrzymania rangi i prestiżu tego wydarzenia, dlatego pozostajemy w bezpośrednim kontakcie z zarządem Targów Kielce, by jak najszybciej wypracować korzystne dla obu stron rozwiązanie – wyjaśnia Perkowska.

Targi Kielce, czyli organizator MSPO, zapewniają jednak, że nie ma planów przełożenia imprezy. – Przygotowania do Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego idą zgodnie z planem – informuje dr Andrzej Mochoń, prezes Zarządu Targów Kielce. Co więcej, TK wciąż liczą na pozytywny dla MSPO przebieg rozmów z PGZ. – Mamy nadzieję, że stanowisko Polskiej Grupy Zbrojeniowej jeszcze się zmieni – mówi Mochoń.

MSPO to największe w Polsce targi przemysłu zbrojeniowego. Kielecka impreza ma także ugruntowaną pozycję na arenie międzynarodowej. To trzecia co do wielkości wystawa w Europie – po paryskiej Eurosatory i londyńskiej DSEI. Warto przypomnieć, że tegoroczna edycja francuskich targów, która miała odbyć się w czerwcu, została już kilka tygodni temu odwołana. Powodem była oczywiście sytuacja epidemiczna w stolicy Francji.