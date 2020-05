Bieg ku pamięci zdobywców Monte Cassino

Przygotowaniom do tegorocznego biegu towarzyszyła kampania „Polacy bohaterom Monte Cassino ”. Jej celem jest budowa w centrum Cassino memoriału poświęconemu polskim zdobywcom wzgórza – żołnierzom 2 Korpusu Polskiego i ich dowódcy gen. Władysława Andersa. Z inicjatywą wyszły polskie i włoskie stowarzyszenia sportowe, organizujące rocznicowe „ Biegi na Monte Cassino ” oraz Wojskowy Instytut Wydawniczy, który od kilku lat jest patronem medialnym tych imprez. Pomysł poparły władze miasta Cassino, a patronatem honorowym przedsięwzięcia zostało Ministerstwo Obrony Narodowej. Odsłonięcie memoriału miało się odbyć w tym roku – w ramach obchodów 76. rocznicy zdobycia słynnego wzgórza. Epidemia pokrzyżowała te plany. Według wstępnych ustaleń uroczystość została przesunięta na maj przyszłego roku. Gotowa jest już rzeźba gen. Andersa, która ma być częścią memoriału . Dlatego zdecydowano, że stanie ona tymczasowo w Międzyzdrojach. Posąg, którego autorem jest Igor Duszyński, ma być przewieziony do Włoch w kwietniu 2021 roku. Docelowo pomnik generała będzie umieszczony na tle 12 metrowego muru, na którym zostaną wyryte nazwiska 1057 żołnierzy spoczywających na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino.

To będzie nietypowa edycja biegu poświęconego pamięci zdobywców Monte Cassino. W tym roku, z powodu epidemii COVID-19, uczestnicy imprezy zmierzą się w wersji wirtualnej zawodów. Trasę minimum 10 km będzie można pokonać w Polsce, między 18 a 31 maja. Uczestnicy biegu jednocześnie wesprą budowę memoriału generała Andersa. We Włoszech spotkają się dopiero w 2021 roku.

1057 to także liczba pakietów startowych, jakie przygotowali organizatorzy biegu upamiętniającego Polaków poległych podczas walk na włoskim wzgórzu. Podczas rejestracji (na stronie www.wirtualny.biegmontecassino.pl) każdy zawodnik może wybrać jednego bohatera spod Monte Cassino i z jego nazwiskiem na numerze startowym wziąć udział w biegu. W tym roku odbędzie się on na wyjątkowych zasadach. Startować można wszędzie, na dowolnie wybranej trasie o długości minimum 10 km. Jedyny warunek – musi się odbyć w jednym ciągu w dowolnie wybranym dniu, pomiędzy 18 a 31 maja.

Opłata startowa wynosi 100 złotych i w całości zostanie przekazana na budowę memoriału gen. Andersa. Numer startowy zawodnicy otrzymają mailem, mogą go wydrukować i przed biegiem przypiąć do ubrania. Organizatorzy liczą na zdjęcia dokumentujące udział w imprezie (można je przesyłać na stronę wydarzenia na facebooku), ale zastrzegają, że nie jest to obowiązkowe.

Natomiast wszyscy muszą – dla potwierdzenia czasu swojego biegu i przebytego dystansu – wysłać na stronę www.wirtualny.biegmontecassino.pl do 31 maja do godz. 17, dane z urządzenia pozwalającego na pomiar czasu i przebytego dystansu. Z kolei do 2 czerwca do godz. 15 na tę samą stronę (poprzez formularz kontaktowy) trzeba przesłać pliki formatu TCX lub GPX z popularnych aplikacji typu Endomondo, Strava, Polar, Garmin, Suunto itp.

Tym razem nie poznamy nazwisk najszybszych zawodników, organizatorzy deklarują jednak, że na miano zwycięzcy zasłuży każdy, kto weźmie udział w biegu. A w nagrodę – w ciągu miesiąca od zakończenia imprezy – otrzyma pamiątkowy medal i koszulkę.

Organizatorami wirtualnego biegu ku pamięci zdobywców Monte Cassino jest Klub Biegacza „Sporting” Międzyzdroje i Wojskowy Instytut Wydawniczy. Wczoraj zostały wysłane zaproszenia do 100 000 osób z bazy zawodników związanych z imprezą „Biegnij Warszawo”, a na Facebooku utworzono wydarzenie, na którym będzie moderowany udział uczestników w biegu.