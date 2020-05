Nowa strategia z podpisem prezydenta

– Przygotowanie dokumentu zajęło kilka lat. Odnosi się on przede wszystkim do zmian, które nastąpiły w okresie ostatniego pięciolecia, ale uwzględnia też potencjalne zagrożenia i kierunki rozwoju – mówił prezydent Andrzej Duda. Przypomniał, że ostatnia strategia była opracowywana w czasie, gdy sytuacja bezpieczeństwa Polski była zupełnie inna. – W 2014 roku na terenie Polski nie było wojsk Sojuszu. W międzyczasie był szczyt NATO w Warszawie , dziś w naszym kraju stacjonuje ponad 4 tys. żołnierzy amerykańskich, a także wojskowi z innych państw NATO. Mamy dziś w Polsce rzeczywistą, wschodnią flankę Sojuszu. To oczywisty element bezpieczeństwa naszego kraju, ale i państw bałtyckich oraz państw NATO południowej części Europy – mówił Andrzej Duda. Zaznaczył też, że mówiąc o bezpieczeństwie militarnym nie sposób pominąć zwiększenia liczebności polskiej armii o 30 tysięcy żołnierzy, powstania nowego rodzaju sił zbrojnych – wojsk obrony terytorialnej oraz 40 procentowego wzrostu na modernizację polskiej armii .

Uroczystość podpisania dokumentu odbyła się we wtorek w Pałacu Prezydenckim. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP określa kierunki i działania państwa związane z bezpieczeństwem i obronnością. Dotyczy kwestii militarnych, ale także politycznych, gospodarczych, energetycznych, społecznych, a nawet ekologicznych. Opracowaniem strategii zajmuje się międzyresortowy zespół, w skład którego wchodzą m.in. przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwa Obrony Narodowej i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 30 kwietnia dokument został przyjęty przez rząd, a następnie przesłany przez premiera do prezydenta. Dziś zwierzchnik sił zbrojnych zatwierdził strategię, która ma zastąpić wytyczne przyjęte w grudniu 2014 roku.

Budujemy system bezpieczeństwa i tworzymy warunki do rozwijania go w przyszłości. Pracując nad nową strategią uwzględniliśmy zmiany, jakie w kwestiach bezpieczeństwa zaszły w ciągu ostatnich pięciu lat – mówił dziś prezydent Andrzej Duda. Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP zatwierdził nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

– Te zmiany są ogromne. Inwestycje w wojsko, wszystko to, w co wyposażamy i wciąż chcemy wyposażać naszą armię, znamionuje nowoczesność. To też element strategii – mówił zwierzchnik sił zbrojnych.

Prezydent dodał też, że prace nad strategią trwały niemal do ostatniej chwili. Dokument dotyczy też bowiem bezpieczeństwa zdrowotnego. W kontekście ostatnich wydarzeń związanych z pandemią COVID-19, strategia musiała zostać uzupełniona o kwestie związane z zagrożeniem epidemicznym. – Życie i wydarzenie, z którymi zetknęliśmy się w ostatnim czasie, pokazały, że to są właśnie te zagrożenia, na których przyjście musimy być zawsze gotowi – mówił Andrzej Duda.

Prezydent wspomniał też o znaczeniu współpracy infrastrukturalnej, politycznej i gospodarczej w ramach Trójmorza, budowie gazoportu w Świnoujściu, a także strategicznego projektu Baltic Pipe. – Bardzo się cieszę, że udało nam się wszelkie kwestie związane z bezpieczeństwem narodowym uwspółcześnić i dopasować do wymagań obecnych czasów. Kwestia budowania systemu bezpieczeństwa i tworzenia warunków do jego rozwijania w przyszłości, to obowiązek tych, którzy dziś sprawują władzę wykonawczą w Polsce. Wierzę że dzięki temu nasza ojczyzna i wszyscy mieszkający w niej obywatele będą mogli żyć spokojnie i bezpiecznie – mówił Andrzej Duda.

Strategię bezpieczeństwa mają uzupełniać inne dokumenty. To m.in. ustawa o zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym, a także o obronie cywilnej i ochronie ludności. Obecny na uroczystości premier Mateusz Morawiecki zapowiedział powołanie międzyresortowego zespołu, który zajmie się ich przygotowaniem.

