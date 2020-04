Poćwicz z mistrzami sportu wojskowego!

W ogrodzie u kpr. Marcina Lewandowskiego czy np. w domu z szer. Sofią Ennaoui. Od jutra, dwa razy w tygodniu będzie można trenować z mistrzami wojskowego sportu. „Wojskowa forma online – Ćwicz z nami!” to hasło akcji, podczas której do wspólnych ćwiczeń w sieci zachęcają utytułowani sportowcy. Akcja skierowana jest głównie do żołnierzy, ale do treningów i nagrywania z nich filmików zachęcamy wszystkich!

Start już jutro o 10.00. I tak w każdy wtorek i czwartek będzie można online na Facebooku trenować wspólnie z mistrzami sportu wojskowego. Pierwsze półgodzinne treningi poprowadzą: 28 kwietnia – szer. Alicja Tchórz, 30 kwietnia – kpr. Marcin Lewandowski, 5 maja – szer. Sofia Ennaoui, 7 maja – kpr. Henryk Szost i 12 maja – szer. Justyna Święty-Ersetic. Sportowcy zachęcają do wspólnych treningów w specjalnie przygotowanym filmiku zapowiadającym akcję „Wojskowa forma online – Ćwicz z nami!”. Pomysłodawcą jest Ministerstwo Obrony Narodowej.

– Pięć osób, które wytypowaliśmy do poprowadzenia pierwszych treningów, to przede wszystkim gwiazdy sportu wojskowego, a jednocześnie sportowcy, którzy mają doświadczenie w udzielaniu porad treningowych online. Dlatego pojawili się w spocie reklamowym – mówi płk Tomasz Bartkowiak, szef Oddziału Wychowania Fizycznego i Sportu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Kierowana przez niego komórka z ramienia DG RSZ koordynuje akcję „Wojskowa forma online – Ćwicz z nami!”. Oficer podkreśla, że celem kampanii jest zachęcenie żołnierzy do podtrzymywania sprawności fizycznej. – W tym roku w wojsku został odwołany doroczny sprawdzian ze sprawności fizycznej. Żołnierze mogą jednak uczestniczyć w zajęciach sportowych, stosując się do ograniczeń wprowadzonych na czas walki z epidemią. Natomiast treningi z gwiazdami sportu wojskowego, to nasza forma zajęć uzupełniających – mówi pułkownik. Dodaje, że na początek propozycje ćwiczeń online będą dostosowane do miejsc, które obecnie są najbardziej dostępne dla wszystkich, czyli mieszkanie, biuro, balkon, ogród, park czy las.